◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が自ら、投打の躍動について振り返りました。

この日の大谷選手は、投げてはわずか2安打に抑える好投。球が荒れる場面もありましたが相手打者をしっかりと打ち取り、6回無失点としました。さらに打っては、3安打を含む5出塁。二刀流たる姿を見せつけました。

まずは“投手・大谷”について。大谷選手はこの日の制球面について「前回よりは確実に良かった。ブルペンから良かったですし、 1週間の中での修正がしっかりできたのかなと思います」と充実感をのぞかせます。さらにストレートをとらえられた2本のヒットについても「1本、長打にはなりましたけど、打球が上がってはいないので。リスクを考えながら、ホームランだけは避けながら、投げるべきとこには投げていたのかな」と納得の様子。試合序盤から汗をにじませており「マウンドの方がちょっと暑くは感じた」と振り返りながら、「まずは前半を終わってみてどういう状態なのかなというところで、後半の修正につながればいい。今は非常にいいペースを保てているかなと思います」とうなずきました。

続いて“打者・大谷”について。「打っている球は決して甘いところではないので、 結果なかなかホームランにはなっていないですけど、 いい振り方はしている。なので必然的に間に抜けるような打球というのが多いのかなと思います」と振り返ります。さらに「数字のバランス的には、特にOPSに関しては上がってきているのが良いことですし。もう少し長打率が高くなればより良いと思います」と語りました。

打撃面で一番重要なことについては「立ち方が一番大事で、立ってる時にピッチャーがどういう風に見えるかでほとんどが決まると思ってるので」と言及。その点には最も難しさを感じるそうで「1打席の中でも同じ立ち方をするというのは難しいですし、1試合の中でももちろん難しいので。それを長いシーズン継続するのが難しいです」と思いを明かしました。

明日の大谷選手は休養日となる予定。それでもロバーツ監督は戦況によって、終盤の代打起用もあるかもしれないと明かしており、大谷選手も「基本的にはリカバリーというか、やれることは少なくしながら運動量を抑えて。後半の代打に備えたいと思います」と答えました。