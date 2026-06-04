IMP.の鈴木大河（27）が主演する舞台「曲がれ！スプーン」が4日、東京・水道橋のIMM THEATERで幕を開けた。

町外れの喫茶店「カフェ・ド・念力」で、さまざまな超能力を持つエスパーたちがこっそりパーティーを開催する物語。痩せた男・神田が店に迷い込み、思わぬ方向へストーリーが展開していく。

舞台初主演の鈴木だが「稽古をやっていく段階から皆さんと凄く楽しくやらせていただいて、本当に楽しい舞台になるだろうなと確信していました」と自信たっぷりだ。

使ってみたい超能力を聞かれると「悩むんですけど、一番いいなと思うのは、オラキオさんのテレポートですね。5秒しか使えないというデメリットはあるんですけど、5秒でなんとかできそうなときってあると思うんですよ」と回答。「あと5秒あったら電車乗れた…みたいな。10分に1本の電車だったら、その10分はでかいじゃないですか」と魅力を伝えた。

共演には、女優の松井愛莉、お笑いタレントのひょうろく、俳優の岡田義徳らが名を連ねる。ひょうろくは今作が初舞台となる。「お世話になっているさらば青春の光さんとかに見ていただきたい」とラブコールを送った。同所で14日まで。