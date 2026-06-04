おやつタイムは、猫ちゃんたちにとっての楽しみのひとつ。そんなおやつを目の前にした猫ちゃんの反応が可愛すぎると、表示回数34万回を超えて癒やしを届けています。先輩猫ちゃんがおやつを貰っている姿を見て待ちきれなくなってしまった後輩猫ちゃんの光景には、「たくさんあげたくなっちゃう」「待ちきれない姿が可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：おやつをもらう先輩猫→となりにいた『後輩猫の表情』を見ると……キュンとくる光景】

お楽しみのおやつタイムになったまるちゃんとコテツちゃん

おやつタイムの猫ちゃんたちの光景が可愛いと話題になっているのは、Xアカウント『コテツとまる』に投稿された、ある日の光景。

その日、おやつタイムの時間を迎えたブリティッシュショートヘアーのまるちゃんと、ラグドールのコテツちゃん。飼い主さんのところにやってくると、おやつを貰おうと待機していたまるちゃんとコテツちゃん。

飼い主さんはそんなふたりの姿を見て、まず先輩猫ちゃんのコテツちゃんからおやつをあげることにしたそう。飼い主さんがおやつを見せると、コテツちゃんは地面についていた前足を持ち上げ、おやつへ顔を近づけたといいます。

少し食べにくそうな体勢にも見えますが、コテツちゃんはそんなことはお構いなし。美味しそうにおやつを頬張るのでした。

まるで『ひな鳥』のようなまるちゃんにキュン♡

体勢も気にせず美味しそうにおやつを食べ始めたコテツちゃん。そんなコテツちゃんの姿にほっこりしてしまいますが、その隣にはさらに笑顔になってしまう光景が広がっていたそう。

コテツちゃんが飼い主さんからおやつをもらっている姿をその隣で見たまるちゃん。すると…まるちゃんはお口を大きく開け、コテツちゃんを見つめていたのだとか！

その姿は、まるでひな鳥のよう。早く食べたい気持ちが表情に出てしまうまるちゃんの光景に、思わず笑顔になってしまいます。

あんぐりと口を開けておやつを貰えるのを待つまるちゃんの光景には、「『ボクにもー』ってお顔がたまらん」「一緒に食べてるつもりなのかな？」「小鳥みたい」とコメントが寄せられることに。

Xアカウント『コテツとまる』では、そんなブリティッシュショートヘアーのまるちゃんとラグドールのコテツちゃんのほのぼのとした日々が投稿されていますよ。

まるちゃん、コテツちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「コテツとまる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。