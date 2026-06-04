リーズのアウェーユニフォームがお披露目された

日本代表MF田中碧が所属するイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが6月4日、2026-27シーズンに向けた新アウェーユニフォームを発表した。

今回発表されたユニフォームは、街の400周年とその誇り高き遺産に対する大胆なトリビュートとしてデザインされた。鮮やかな黄色を基調としており、中央にはレッドブルのロゴ、右胸にはアディダスオリジナルスのロゴ、左胸にはクラブエンブレムが配置されている。全面に施されたダイナミックなプリントと、アイコニックなアディダスの3本線が、豊かなスポーツウェアの歴史に敬意を表している。

機能面では、湿気をコントロールして涼しくドライな状態を保つ「Climacool」テクノロジーを採用した。スリムフィット仕様で洗練されたシルエットを提供し、動きやすさを追求。柔らかなニット素材による快適な着心地に加え、襟元のデザインがクラシックなスポーティースタイルを演出している。試合の日はもちろん、スタンドから声援を送るファンにとっても、パフォーマンスとスタイルの両方を兼ね備え、伝統と革新を融合させた一着となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）