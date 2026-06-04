岡山・津山市主婦行方不明　高橋妙子さん連れ去られ24年　83歳夫悲痛「生きて帰ることはないだろうから…ちゃんと迎え入れてやりたい」

2002年、主婦の高橋妙子さんが、岡山・津山市の自宅から連れ去られ行方がわからなくなってから、6月3日で24年。元医師で現在83歳になった夫が、悲痛な思いを明かした。

「車で連れ回されて」残された電話の声

妙子さんの夫・高橋幸夫さん：

24年という年月で忘れ去られてしまっている。妙子が僕の元に返ってきてくれて、ちゃんとした弔いをしてやりたいというのが一番の今の願い。それしかない。

妙子さんは24年前の6月3日に連れ去られた。

事件のあと、夫にかけた電話の音声が残されている。

高橋妙子さん（電話の音声）：

もしもし妙子ですけど、身の危険はないから心配しないでください。

車でぐるぐる連れ回されて、いまちょっとどこまで行っているかよく分からないけど、たぶん岡山ぐらいだと思います。警察に言わないでください。

口座から700万円引き出され…関与の男女は自殺

その後、夫の口座から700万円が引き出され、関与していた男女が自殺しているのが見つかった。

しかし、手がかりはそこで途絶えてしまう。

警察は今も24人の体制で捜査を続けているが、この1年で寄せられた情報は8件だった。

妙子さんの夫・高橋幸夫さん：

生きて帰ることはないだろうから。僕の妻なんだから僕がちゃんと迎え入れてやりたいというのが、今の一番の思い。

情報提供：津山警察署 0868ー25−0110

（「イット！」6月4日放送より）