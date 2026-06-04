ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【6月5日 関東の天気】半袖? 長袖? 暑さの目安は“き… 【6月5日 関東の天気】半袖? 長袖? 暑さの目安は“きょう（4日）” 【6月5日 関東の天気】半袖? 長袖? 暑さの目安は“きょう（4日）” 2026年6月4日 18時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 6月5日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・半袖? 長袖? 5日は4日と同じでOK・しばらく曇天続く 洗濯乾きにくい！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 在宅医療, 鎌倉, 置床工事, 大船, 商店街, 神奈川, 工場, 訪問介護, 老後