女優で声優の戸田恵子（68）とアンタッチャブル山崎弘也（53）が4日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。戸田が山崎の意外な一面を暴露した。

2人が家族ぐるみの付き合いと紹介され、スタジオは驚きに包まれた。戸田は山崎の意外な一面について「家では全くボケず、超子煩悩」と紹介した。「お子さん3人いらっしゃるじゃないですか。こうやって話してても、横からパパに何か言ってきても必ずちゃんと丁寧に答えてるし、『黙ってて』とかじゃないんですよね」と明かした。

戸田は「ちょっともめてるようなことがあっても怒ったりするところは見たことがない」とし、「その人の事情をちゃんと聞いて、ちゃんとそれをやってるっていうのが。怒ってるのは見たことない」と語った。

山崎は「実際皆さんわかると思うけど、ボケたとてね？」と笑った。「ツッコミがいないんですよね。仮に赤ちゃんが泣いてね、人形を持って、『よしよし』とかやっても奥さんはツッコみもしないし。やってないですよ」と語り、ハライチらを笑わせた。

神田愛花から「ボケないエネルギーが仕事ですごいボケにつながってるみたいなことなんですかね？」と聞かれると、山崎は「それはあるでしょうね。こうやってツッコんでくれる“お父さん”みたいな人がいるから」と「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」を受賞した澤部佑にふれた。