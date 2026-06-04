和歌山毒物カレー事件が発生するとマスコミは林眞須美死刑囚が犯人だと目星をつけた。逮捕に至るまでメディアスクラム（集団的過熱取材）により林家の平穏な日常生活は奪われた。その後も縁談が破談になるなど、事件とは無関係の浩次氏の人生に影を落とす。浩次氏はカレー事件の区切りを3つ挙げる。

林眞須美死刑囚の長男・林浩次（仮名）インタビュー（第1回）和歌山カレー事件の十字架を背負い続けた半生 すべてに付きまとった林の名前 から続く

――袴田さんの無罪判決のニュースを見てどのように感じましたか？

林 袴田さんのケースと似ている部分も多くあったので、この事件の行く末を見届けなければと、ずっと追いかけていたニュースでした。非常に良い結果だったのですが、「お疲れ様でした。おめでとう」の一言で終わらせてはいけない事案だと思っています。捏造（ねつぞう）という絶対に出てきてはいけない言葉が出てきました。本当に異常なことで、あってはならないことが起きていたことに驚きましたね。

――改めてお伺いしますが、林眞須美死刑囚を無罪だと信じていますか？

林 少なくとも殺意の部分が認定できていないし、まず動機の解明がなされていない。確たる物証がない。この状況で人間の首にロープをくくるという行為があって、果たしてよいのだろうか。司法の面から見た時もこの裁判の判決は崩壊していると感じます。

もう一つは、家族として見てきた光景からですね。無差別殺人を起こしてやろうと考えてカレー鍋に毒物を入れた人間が、その後にカラオケに行けるでしょうか。事件発生後、いつもの週末のように母親はカラオケで歌っているんです。10年間一緒に過ごしましたが、これをやってのけるような母親ではなかった。何か兆候みたいな殺伐としたものがあらわになるはずです。

その後、母は自宅に押し寄せたマスコミの人たちに向けて、ホースで水をまくんですね。単純に、無差別殺人を行って人に水をかけられるのだろうか。やっていないからかけることができたのでは。人間の心理ですよね。本当にやっていないから、腹が立って水をかけるという行動に出たのではと思うんです。

僕は母がホースで水をまいている真横にいましたが、メディアのカメラを通すと社会には全く違った伝わり方となり、「不敵な笑みを浮かべた毒婦が報道陣に水をかけた」というようになりました。

撮影のため自宅の外壁を登り出したマスコミ

撮影・内外タイムス

――過剰な報道体制も問題となりました。

林 まだ逮捕もされていない状況下で、家の周りには500人以上のマスコミが集まり、上空にはヘリコプターがずっと飛んでいました。ゴミを出すとゴミ袋を開けられてあさられる。郵便物がポストに投函されると、粘着剤を使ってポストから取り出され、開封されたこともありました。マスコミの皆さんが24時間体制で寝泊まりしていて、そこにはタバコの吸い殻やゴミが散乱していましたね。

ある日を境にマスコミの人たちは自宅の外壁を登り出しました。カーテンを少し開けるとフラッシュの閃光（せんこう）とともに撮影される状況が1カ月ぐらい続きました。学校にも習い事にも行けなくなって、母親、子どもたち4人ともずっと家の中にいました。外に出るとずっと追いかけ回されるので。

95年に「地下鉄サリン事件」があり、その前に長野県松本市で「松本サリン事件」（1994年）が起きました。（容疑者としてメディアに扱われた）河野（義行）さんという方が、これは自分の時と同じことが起きていると感じたようで、人づてに連絡をいただき「すぐに弁護士を見つけて対応してもらった方がいい」というアドバイスを母たちはもらっていたようです。

――今は母の眞須美さんとはどのくらいのペースで面会されていますか？

林 だいたい月に1回のペースで会っています。僕は再審請求の手続きや民事の訴訟の話などをするんですが、やっぱり本人は「死刑がいつ来るか分からない」という恐怖を語る時もあれば、「子どもにとにかく会いたい」としきりに言う時もあります。

――風貌はだいぶ変わられましたか？

林 髪はほぼ白髪です。歯を治療してもらえていないみたいで、抜け落ちています。ほうれい線が深く入って、当時より痩せていますね。

彼女の親から「死刑囚の子に嫁がせるために育てたわけじゃない」

林浩次氏の幼少時代（本人提供）

――浩次さんは現在どのようなお仕事をされていますか？

林 今は和歌山市内でトラックドライバーをしています。素性は社長だけが知っています。トラックに乗ってしまうと1日中1人で運転して、荷物を運び出したりするだけで、あまり人と接する機会が少ないので。

2024年に映画（「マミー」）を公開したのですが、やはりバッシングや誹謗（ひぼう）中傷がひどくて、ニュースに取り上げられた時は「林くん、ちょっとうちにも取引先があるから」と遠まわしに注意されましたね。

――結婚を考えたこともありますか？

林 25歳から30歳ぐらいまでお付き合いしていた女性が過去にいました。周りの友人が結婚し始め、彼女からもそういった話題が多くなってきて、結婚というものを意識し出しました。

僕は彼女にも「両親は交通事故でいない」と最初からうそをついていたんですね。そんなある日、一緒にお昼ご飯を食べに行くことになり、彼女がスマートフォンのグーグル検索でお店を検索しようとしたら、検索履歴に「和歌山カレー事件」とか「林眞須美」「林健治 シロアリ」など、ずらっと並んだものが出てきたんです。そこで、すでにバレてたんだってことを悟り、初めて打ち明けたんです。

「何で知っていたの？」って聞くと、彼女は「同窓会に行った時、あなたの写真を友達に見せたら、あの事件の息子だからやめた方がいいと言われた」と。でも、発覚してからもずっと悩みながらパートナーシップを継続してくれて、付き合って5年目の時にご両親にあいさつに行くことになりました。

事件は三つのいずれかで区切りがつく

撮影・内外タイムス

林 僕が「ご両親にも交通事故で親がいないことにしてくれないか」と打診すると、彼女も「そうしてほしい」ということになりました。以降はその体裁でいったのですが、彼女のご両親も娘の旦那になる人物ということで、「生まれは？」「ご両親は亡くなる前、どんな暮らしをしていたの？」「ご両親のお墓参りにも行かなあかんな」と、会いに行くたびに踏み込んだ話題を聞かれるようになっていきました。

もう罪悪感の限界でした。「自分の幸福を追い求めること」と「やっていないという母親の支援」との両立が精神的にもとても負担になっていました。果たして、結婚して本当に幸せになれるのかという疑問がずっとありました。

そしてある時、彼女のご両親に「和歌山カレー事件って覚えていますか？ 実は僕は（林眞須美の）長男なんです」って打ち明けたんです。ご両親は「死刑囚の子どもに嫁がせるために娘を育ててきたわけじゃない」と反対されました。結局、それから連絡をしなくなっていきました。

――自分の幸せよりも母親の支援を選んだ？

林 なんていうか、ジレンマといいますか。彼女からは、「お母さんとの関係はもう断ち切ってほしい。事件から離れてほしい」と言われていました。母親も面会に行くと「事件から身を離して、自分の幸せを選んでほしい」と言われるんです。結婚して、子どもが生まれて、家を建ててとか、これからの人生が広がると思います。そんな日常の中で、「今朝、林眞須美の死刑が執行されました」という速報を見た瞬間を想像すると、自分が結婚することは本当に幸せなのか、ずっと悩んでいました。

自分が罪を犯したわけでもないですし、事件から20年以上も経っているのにいまだにカレー事件というものに束縛される。就職や結婚、家を借りる、携帯電話を契約するまで、何かアクションを起こすたびに事件が付きまとってくるんですね。まずはこの事件に何らかの区切りをつけなければならない。

――区切りとは具体的にどのようなものですか？

林 三つあります。一つ目が、再審請求によりもう一度裁判が見直されること。二つ目が母親の寿命が尽きること。三つ目は死刑が執行されること。この三つのうちのどれかはいずれ必ず起こることで、当時ほどではないにしろ、またマスコミが押し寄せる日がやってきます。覚悟はしています。

第3回に続く。5日18時公開。

《プロフィール》

林浩次（仮名）1998年7月25日に発生した「和歌山毒物カレー事件」でカレー鍋にヒ素を混入したとされる林眞須美死刑囚の長男。同事件で67人がヒ素中毒となりそのうち4人が死亡。2009年最高裁で林死刑囚の死刑が確定した。林死刑囚側はこれまで何度も再審請求している。著書に「もう、逃げない。」（ビジネス社）、ドキュメンタリー映画「マミー」に出演。