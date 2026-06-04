6月4日（木）は九州北部や中国・近畿地方で梅雨入りの発表がありました。西日本では、これですべての地域で梅雨入りしたことになります。台風6号はすでに温帯低気圧化して東の海上に離れていますが、等圧線の間隔が狭く、東日本から北日本の太平洋側では波が高い状態が続いているため、高波には引き続きご注意ください。九州付近にある低気圧や前線の影響で西から活発な雨雲が広がり、金曜日の朝までは西日本では雨が降る所があるでしょう。また、台湾付近に新たな熱帯低気圧が発生していて、この影響で日曜日以降はまた各地で雨となりそうです。

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【雨の予想】

九州は木曜の夜も雨が続き、夜遅くなると四国で激しい雨が降る所があるでしょう。近畿も金曜日の朝にかけては南部を中心に雨となりそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があるため、土砂災害などに十分ご注意ください。

【金曜日の全国の天気】

北陸から北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。そのほかの地域は雲が多く、日差しが届く所もある見込みです。ただ、長野県や中国地方の山沿いなどでは夕方以降、一部で雨が降る所があるかもしれません。

【金曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：13℃

青森 ：18℃ 盛岡：21℃

仙台 ：20℃ 新潟：29℃

長野 ：28℃ 金沢：27℃

名古屋：23℃ 東京：22℃

大阪 ：26℃ 岡山：24℃

広島 ：27℃ 松江：26℃

高知 ：26℃ 福岡：27℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

【日曜日以降の雨の予想】

西から雨雲がやってきて、日曜日は西日本で、来週月曜日は東日本〜北日本で、また火曜日は北日本で雨となる予想です。太平洋側などでは雨が強まる所も出てきそうなため、今後の情報を確認し、雨の降り方にお気をつけください。

【週間予報（西日本）】

沖縄は金曜日以降しばらく雨が続き、近畿から九州は日曜日から月曜日の午前を中心に広く雨が降り、大雨となるおそれがあります。日中の気温は各地で25℃以上の夏日が続く予想です。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は北日本の日本海側を中心に雨が降るでしょう。また、来週月曜日は広く雨となり、雨が強まる所も出てきそうです。また、火曜日は北日本では雨が降る予想です。