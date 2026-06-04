立ち技格闘技「RISE」は4日、都内で「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISE ラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6日、東京・EBARA WAVE ARENAおおた）の直前会見を行った。

準決勝に進出したRISEライト級王者の原口健飛（FASCINATE FIGHT TEAM）とYURA（DIATIGER GYM）、RISE世界スーパーライト級王者のペットパノムルン・キャットムーカオ（タイ）、ミゲール・トリンダーデ（ポルトガル）が会見。

試合へ向けてミゲールは「今朝タイから来て疲れているが自分が1番で思う」と強気。ペッチは「今回は全力で体をつくっていきたので頑張りたい」と前向きだ。YURAは「やれることはやってきた。試合で見せられるように頑張ります」と言えば、原口も「もちろんトーナメントを優勝するためにやってきた。強くなりたいと仕上げてきた。平常心で誰が来ても頑張りたい」と話した。

現在のコンディションについてミゲールは「水抜きはきついがよいコンディションできている」と笑顔。ペッチは「体重はあるが大丈夫」と話す。YURAは「自分にあったものを見つけてきたので大丈夫。バッチリです」と減量も問題ない。原口も「水抜きはきついけど楽しみで大丈夫です」と苦笑い。チャドの優勝予想に原口は「チャド大好き。シンプルに好きですね。戦ったからわかっている。自信に変えて頑張りたいし、勝ってチャドの価値を上げたいし、うれしい」と素直に喜ぶ。YURAが勝ち上がってくるという声もあるが、「めちゃうれしい。簡単に負けないし、やるからには全力で勝ちに行く」と喜ぶ。

ベルトよりペッチと言ってたが、ベルトを見てどう思うかということにミゲールは「ベルトを見ると欲しくなる。引退するときにレジェンドだといわれてベルトに対して思いは熱くなっている」と改めてベルト奪取をもくろむ。ペッチにリング上でも外でもモチベーション？「勝つことが目標。全力で戦うのとこれからも変わらず勝ち続けたい」とペッチは冷静に話した。チャドが復帰してベルトを取り戻したいかの質問に「チャドとの勝ってベルトをもちろん、GLORYとRISEでベルトを懸けてもいいだろ」とダブルタイトル戦も辞さない。

YURAが下馬評で不利と言われているが、「経験の差が圧倒的に不利だけど、不利な方がプレッシャーも感じないし、ここで勝てば凄いと言うことになる。ありがたい」と受け止めている。原口に衣装がバズっているが「外国人選手がかっこいいと言ってくれるので、保つの大変ですよ。今しか出来ないのでギラギラさせていくよ。でも大変ですよ」と苦笑い。トーナメントに懸ける意気込みはYURAは「このメンバーの中で僕が並んでるのが不思議でついにここまでこれた。優勝したら凄いことで絶対優勝したい」と頂点しか見ていない。原口は「いつも通りだが、YURAで不思議な感覚です。対談して勝った方が優勝しようと言ってきた。優勝したい」とこちらも優勝のみ。日本人が優勝した場合は、GLORYのゼラニクルCEOはタイトルに挑戦は「伊藤代表と話し合って考えた。等しいものと思っていない。何か異なるものを考えていかないといけない。熱いディビジョンで考えていかない」と話した。