お笑いコンビ、キュウが「第十一回キュウ単独公演『GET BACK!』」を東京、大阪、名古屋で開催する。9月8日に名古屋の今池ガスホール、同9日に大阪の扇町ミュージアムキューブCUBE01、同15、16日に東京の座・高円寺2で、ともに午後7時に開演する。

ぴろ（40）は「今回の単独公演は、今までで一番“漫才の単独ではない”かもしれません。やり過ぎかな？いや、それくらいやってみようか、といった気持ちで挑みます。テーマは『大長編』。当日お待ちしております」。

清水誠（42）は「今年の単独は9月の開催に成功しました。非常にキュウらしくあると思いますし、また奇跡の始まりを予感してしまいます。できれば愛知、大阪、東京の全公演を9月9日に行いたかったのですが、さすがに疲れ過ぎるだろうという理由で断念しました。悔しいですが、ちょうどいい疲れ方をするのでぜひ見に来てください」と話している。

チケットは6月8日午後1時から15日午後11時59分まで、キュウの実験的サロン「研Q室」、タイタン公式サブスク「タイタンの配信」の会員向けに先行発売受け付け。

一般発売は7月21日午後10時から。東京公演はローチケ、大阪公演はローチケ、ぴあ、イープラス、名古屋公演はローチケ、ぴあ、

イープラスで。