スタンダードプードルさんと男の子の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で169万1000回再生を突破し、「幸せ空間すぎる」「羨ましい…」「心は子犬だね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『無理があるｗｗ』5歳の男の子に"抱っこして！"と迫る大型犬→自分のサイズ感を全くわかっていない光景】

抱っこをねだった相手は…

TikTokアカウント「wanko.biyori」の投稿主さんが紹介したのは、スタンダードプードルの『シャビ』ちゃんの可愛い姿です。シャビちゃんは、とにかく甘えるのが大好きな大型犬。この日も誰かに構ってほしくなったのか、「抱っこして！」と言わんばかりに近づいていったそうです。

しかし、甘えに行った相手が少し予想外でした。なんと相手は5歳の男の子。勢いよく体を寄せ、全力で甘え始めた結果、男の子はそのままテーブルへ倒れ込み、仰向け状態になってしまったのだとか。起き上がろうとしても、大型犬の圧倒的な愛情がのしかかり、なかなか動けない状態に。どう見てもサイズ感がおかしいのに、シャビちゃんはまったく気付いていなかったそうです。

自分の大きさを自覚していない！？

そんな状況でも、不思議と男の子は嫌そうではなく、どこか嬉しそうな様子だったとか。一方のシャビちゃんも、「もっと構って」と言わんばかりに、必死に甘え続けていたそうです。もちろん体格差を考えれば、抱っこはどう考えても不可能。それでも、自分はまだ小さい頃と同じ感覚なのか、一生懸命甘える姿がなんとも健気。

本人だけが「問題なし」と思っているところも、たまらなく愛おしいポイントだったそうです。サイズ感を完全に見失った大型犬と、それを受け止める男の子。そんな微笑ましすぎる光景に、多くの人が思わず笑顔になってしまったのでした。

投稿には「襲われてるとしか言えないw」「自分の重さ分かってない(笑)」「どっちも可愛いですね」など沢山の反響がありました。

にぎやかな暮らしと幸せな瞬間

実はこの家には、シャビちゃん以外にもワンコがいます。大型犬たちに囲まれて育った男の子は、すっかりその環境に慣れきっているそうです。後ろで2匹が激しくワンプロを始めても、「いつものこと」と言わんばかりに無反応。普通なら驚きそうな光景でも、まったく慌てないのだとか。

そんな毎日を過ごしてきたからこそ、今では小学校へ行く前もワンコたちがにぎやかにお見送り。たくさんの愛情に囲まれ、男の子も健やかに成長することでしょう！

TikTokアカウント「wanko.biyori」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanko.biyori」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。