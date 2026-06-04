リングドッグを務めたわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万7000回再生を突破し、「本番に強い！！」「歩くスピードも完璧すぎる」「全員ニッコニコでホッコリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式のリハーサルで歩くことができなかった犬→本番を迎え、ドアが開くと…涙溢れる『素敵すぎる光景』】

結婚式のリングドッグに挑戦

TikTokアカウント「keni1031」の投稿主さんの妹さんが結婚式を挙げた日。大切な役目を任されたのは、愛犬のぶぅちゃんだったそうです。リングドッグとして指輪を届ける予定でしたが、実はリハーサルでは大苦戦。慣れない空間や雰囲気に緊張してしまったのか、なかなか歩き出すことができなかったといいます。そのため、本番はどうなるのか家族みんな少し心配していたそう。

しかし迎えた本番で、扉が開いた瞬間、そこにはまったく予想外の光景が待っていました。参列者の笑顔と温かな拍手を浴びながら、ぶぅちゃんは堂々と前へ進み始めたのです。しかも真っ直ぐ歩くだけでなく、左右を見渡しては視線を送り、まるでファンサービスをするような余裕まで見せていたのだとか。

愛情溢れる光景に心温まる…

会場中の視線を集めながら進んだぶぅちゃんは、新郎新婦の前まで来るとピタリと停止。その姿は慌てる様子もなく、どっしり落ち着いた雰囲気だったそうです。歩き方も佇まいも、まるで最初から完璧に役目を理解していたかのよう。

最後は家族に優しく抱き上げられ、無事にリングを届けることができたのだとか。リハーサルで歩けなかった姿を知っているからこそ、その成長と頑張りに胸が熱くなった人も多かったそう。家族みんなで迎えた特別な一日を、ぶぅちゃんもしっかり支えた、温かくて優しいワンシーンなのでした。

この投稿には「テチテチ歩きがまた刺さる」「みんなを笑顔にしてくれたね」「大役ご苦労様でした」などの温かなコメントが寄せられています。

可愛さいっぱいの舞台裏

大役を終えたぶぅちゃんは、その後家族と一緒に会場内を移動したそうです。廊下を抜けた先には、なんとぶぅちゃんのための待合室も用意されていたのだとか。

たくさんの人に見守られながらリングを届けた達成感があったのか、ぶぅちゃんはどこか誇らしげな表情。緊張から解放された安心感もあったのでしょう。ゆったり休憩しながら過ごす姿は、「ちゃんとやり遂げたよ」と言っているようだったそうです。特別な一日の最後まで、家族の一員として大活躍したぶぅちゃんなのでした。

投稿主さんは、ぶぅちゃんの他にも家族のわんこの日常を紹介しています。ほのぼのとした暮らしの様子は、TikTokアカウント「keni1031」でチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「keni1031」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。