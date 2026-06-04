ＴＵＹでも放送中「水戸黄門」の飛猿が山形にやってきました！

【写真を見る】「水戸黄門」の飛猿が山形にやってきた！俳優・野村将希さんが“恩返し”で全国のファンのもとへ（山形・米沢市）

「飛猿」こと俳優の野村将希さんが県内の高齢者施設を訪れ、利用者を笑顔にしてくれました。

水戸黄門の裏話や、元気の秘訣も伺いましたよ。

俳優・野村将希さん「静まれ静まれ！」

颯爽と姿を現したのが「水戸黄門」の飛猿役でもお馴染み、俳優の野村将希さん。

これまでの「恩返し」として去年から全国の高齢者施設をまわっていて、きのうは、米沢市の特別養護老人ホームに来てくれたんです。

司会）「野村さんの年齢分かる人いますか？」

利用者）「３０代！」

野村将希さん）「７３歳です」

■交流後、皆さんで一緒に行なったのが…

「人生～♪」



水戸黄門のテーマ曲にあわせて体を動かす、「野村体操」です。

こちらの施設では、日常での介護を必要とする利用者が多いということですが。

利用者「手が上がるようになりました」

野村将希さん「上がりますね。気持ちです」（拍手♪）

■楽しかった時間も、あっという間…

利用者「みんなで（野村さんに）会えるのを楽しみにしていて嬉しかった」

Ｑ．目の前に野村さんはどう？

利用者「人（黄門さま）を支える人は違う」

Ｑ．水戸黄門を見ている？

「毎日！みんな集まってきて（部屋が）満杯」

利用者「水戸黄門で見てる。（表情が）変わったと思う」

野村将希さん「最初に会ったおじいちゃんおばあちゃんの表情と、帰る時が全然違う。それが嬉しい」

矢野秀樹アナウンサー「飛猿は何年演じられた？」

野村将希さん「１３年」

■当たり役誕生の裏側にはこんなエピソードが…

野村将希さん「トレーニングでマッチョになった時にプロデューサーがこういう忍者がいてもおもしろいなと思ったらしい。そこまでマッチョになっていなかったら飛猿は生まれていなかった。どこでどういうチャンスがあるか分からないので、皆さんとりあえず何でも良いから一生懸命がんばりましょう」

俳優として視聴者に愛される野村さん。若さの秘訣を聞きました。

野村将希さん「俺は良い男だ、私は良い女だ、そういう意識が大事」

鏡に映る自分に対して言葉で肯定する、これがとっても大事なようです。

「…やってみましょうか」（実演）

俳優生活５５年！この目力。日ごろの積み重ねが大切ですね。





利用者だけでなく職員も元気づけた野村さん。慰問の旅は、これからも続きます。