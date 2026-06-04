ちゃんみな、香取慎吾、トリンドル瑠奈、アンミカ...豪華芸能人が大集結! 映画『Michael／マイケル』レッドカーペット速報
4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアのレッドカーペットに、ちゃんみな、香取慎吾をはじめ豪華芸能人が登場し、会場を沸かせた。
来場したゲストは、中山秀征、希空、トリンドル瑠奈、アンミカ、水谷準、島田真央、トラヴィス・ペイン、米倉涼子、関口メンディー、川尻蓮(JO1)、ハリー杉山、綾小路翔(気志團)、ちゃんみな、香取慎吾ほか(登場順)。
中山秀征
トリンドル瑠奈
トラヴィス・ペイン
米倉涼子
関口メンディー
川尻蓮(JO1)
綾小路翔(気志團)
ちゃんみな
香取慎吾
映画『Michael／マイケル』は6月12日から全国で公開。
(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
来場したゲストは、中山秀征、希空、トリンドル瑠奈、アンミカ、水谷準、島田真央、トラヴィス・ペイン、米倉涼子、関口メンディー、川尻蓮(JO1)、ハリー杉山、綾小路翔(気志團)、ちゃんみな、香取慎吾ほか(登場順)。
中山秀征
トリンドル瑠奈
トラヴィス・ペイン
米倉涼子
関口メンディー
川尻蓮(JO1)
綾小路翔(気志團)
ちゃんみな
香取慎吾
映画『Michael／マイケル』は6月12日から全国で公開。
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