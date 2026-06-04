大人気イラストレーター・絵本作家、くらはしれい氏の新刊が続々発売。7月には待望の初・作品集の刊行も控えています。どこかレトロなタッチで描かれる美しいイラストの数々。ぜひ紙の書籍でお楽しみください！

この記事で紹介した本を読む

■【新刊】お花のこどもたち366

価格：2,640円

お花のこどもたち366


お花のこどもたち366

366日の誕生花が、色とりどりのこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る、 あなたの毎日にそっと寄り添い、心に花を咲かせるお守りのような一冊。 1年366日の「誕生花」と「花言葉」も紹介。

■【新刊】色のこどもたち366

価格：2,640円

色のこどもたち366


色のこどもたち366

366日の誕生色が、愛らしいこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る あなたにそっと寄り添い、毎日を彩るメッセージブックです。 1年366日の「誕生色」と、その色のもつ「キーワード」も紹介。

■【2026年7月2日発売・予約受付中！】Rei くらはしれい作品集

価格：5,280円

Rei くらはしれい作品集


Rei くらはしれい作品集

くらはしれい初のオリジナル作品集。2015年から2026年までの厳選オリジナルアートを年代順に収録し、アーティストとしての原点と約10年の歩みをたどる一冊です。アナログからデジタルへと制作手法を変化させながらも、異国情緒あふれる世界観は一貫しています。チャーミングでありながら、時にポップに、時にダークでロマンティック――独創的な配色と構図によって、唯一無二の表現を堪能できます。描きおろしのパノラマ作品に加え、約10年の軌跡を語るインタビューも収録。

■きょうは なにきる?

価格：1,760円

きょうはなにきる？


きょうは なにきる?

【人気作家・くらはしれいの絵本】心ときめく、お洋服と出会う旅へ

「きょうは わたしの とくべつなひ。」

女の子がおめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって……。

羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。

扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。

さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。

人気作家・くらはしれいの描く、愛らしく繊細な世界を味わえる絵本。

50アイテム以上のお洋服やアクセサリーが登場!

贈り物にもぴったり。

■王さまのお菓子

価格：1,650円

王さまのお菓子


王さまのお菓子

ミリーは、とうきでできた おにんぎょうです。

豆つぶほどの大きさで、フェーヴとよばれています。

「さあ、いっておいで。きみは だれを しあわせにするんだろうねえ」

パティシエのブランさんに そういわれたミリーは、

アーモンドクリームがたっぷりつまった パイのなかへ―。

フランスの伝統菓子、「ガレット・デ・ロワ」を題材にした作品。

大切な誰かを想う、めぐりゆく幸福の物語。

子どもから大人まで楽しめる、贈り物にもぴったりの一冊です。

■こねこのトト

価格：1,540円

こねこのトト


こねこのトト

レトロで躍動感のあるタッチが人気の絵本作家、くらはしれいの初めての自作絵本。

こねこのトトのかわいさが弾けます!

6匹のねこと女の子のほほえましい1日を、ごはん、あそび、ひるね、かくれんぼと1日に沿って描きます。

ねこ好きの人にはたまらない「ねこあるある」満載の、宝物のような絵本。

※本ページで紹介する情報は、2026年6月4日17時現在のものです。