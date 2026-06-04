【くらはしれい新刊】人気イラストレーターによる美麗な作品の数々！ 新刊＆注目作品をご紹介。
大人気イラストレーター・絵本作家、くらはしれい氏の新刊が続々発売。7月には待望の初・作品集の刊行も控えています。どこかレトロなタッチで描かれる美しいイラストの数々。ぜひ紙の書籍でお楽しみください！
この記事で紹介した本を読む
■【新刊】お花のこどもたち366
価格：2,640円
お花のこどもたち366
366日の誕生花が、色とりどりのこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る、 あなたの毎日にそっと寄り添い、心に花を咲かせるお守りのような一冊。 1年366日の「誕生花」と「花言葉」も紹介。
■【新刊】色のこどもたち366
価格：2,640円
色のこどもたち366
366日の誕生色が、愛らしいこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る あなたにそっと寄り添い、毎日を彩るメッセージブックです。 1年366日の「誕生色」と、その色のもつ「キーワード」も紹介。
■【2026年7月2日発売・予約受付中！】Rei くらはしれい作品集
価格：5,280円
Rei くらはしれい作品集
くらはしれい初のオリジナル作品集。2015年から2026年までの厳選オリジナルアートを年代順に収録し、アーティストとしての原点と約10年の歩みをたどる一冊です。アナログからデジタルへと制作手法を変化させながらも、異国情緒あふれる世界観は一貫しています。チャーミングでありながら、時にポップに、時にダークでロマンティック――独創的な配色と構図によって、唯一無二の表現を堪能できます。描きおろしのパノラマ作品に加え、約10年の軌跡を語るインタビューも収録。
■きょうは なにきる?
価格：1,760円
きょうは なにきる?
【人気作家・くらはしれいの絵本】心ときめく、お洋服と出会う旅へ
「きょうは わたしの とくべつなひ。」
女の子がおめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって……。
羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。
扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。
さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。
人気作家・くらはしれいの描く、愛らしく繊細な世界を味わえる絵本。
50アイテム以上のお洋服やアクセサリーが登場!
贈り物にもぴったり。
■王さまのお菓子
価格：1,650円
王さまのお菓子
ミリーは、とうきでできた おにんぎょうです。
豆つぶほどの大きさで、フェーヴとよばれています。
「さあ、いっておいで。きみは だれを しあわせにするんだろうねえ」
パティシエのブランさんに そういわれたミリーは、
アーモンドクリームがたっぷりつまった パイのなかへ―。
フランスの伝統菓子、「ガレット・デ・ロワ」を題材にした作品。
大切な誰かを想う、めぐりゆく幸福の物語。
子どもから大人まで楽しめる、贈り物にもぴったりの一冊です。
■こねこのトト
価格：1,540円
こねこのトト
レトロで躍動感のあるタッチが人気の絵本作家、くらはしれいの初めての自作絵本。
こねこのトトのかわいさが弾けます!
6匹のねこと女の子のほほえましい1日を、ごはん、あそび、ひるね、かくれんぼと1日に沿って描きます。
ねこ好きの人にはたまらない「ねこあるある」満載の、宝物のような絵本。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月4日17時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■【新刊】お花のこどもたち366
価格：2,640円
お花のこどもたち366
366日の誕生花が、色とりどりのこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る、 あなたの毎日にそっと寄り添い、心に花を咲かせるお守りのような一冊。 1年366日の「誕生花」と「花言葉」も紹介。
価格：2,640円
色のこどもたち366
366日の誕生色が、愛らしいこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優・エッセイスト美村里江さんが贈る あなたにそっと寄り添い、毎日を彩るメッセージブックです。 1年366日の「誕生色」と、その色のもつ「キーワード」も紹介。
■【2026年7月2日発売・予約受付中！】Rei くらはしれい作品集
価格：5,280円
Rei くらはしれい作品集
くらはしれい初のオリジナル作品集。2015年から2026年までの厳選オリジナルアートを年代順に収録し、アーティストとしての原点と約10年の歩みをたどる一冊です。アナログからデジタルへと制作手法を変化させながらも、異国情緒あふれる世界観は一貫しています。チャーミングでありながら、時にポップに、時にダークでロマンティック――独創的な配色と構図によって、唯一無二の表現を堪能できます。描きおろしのパノラマ作品に加え、約10年の軌跡を語るインタビューも収録。
■きょうは なにきる?
価格：1,760円
きょうは なにきる?
【人気作家・くらはしれいの絵本】心ときめく、お洋服と出会う旅へ
「きょうは わたしの とくべつなひ。」
女の子がおめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって……。
羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。
扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。
さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。
人気作家・くらはしれいの描く、愛らしく繊細な世界を味わえる絵本。
50アイテム以上のお洋服やアクセサリーが登場!
贈り物にもぴったり。
■王さまのお菓子
価格：1,650円
王さまのお菓子
ミリーは、とうきでできた おにんぎょうです。
豆つぶほどの大きさで、フェーヴとよばれています。
「さあ、いっておいで。きみは だれを しあわせにするんだろうねえ」
パティシエのブランさんに そういわれたミリーは、
アーモンドクリームがたっぷりつまった パイのなかへ―。
フランスの伝統菓子、「ガレット・デ・ロワ」を題材にした作品。
大切な誰かを想う、めぐりゆく幸福の物語。
子どもから大人まで楽しめる、贈り物にもぴったりの一冊です。
■こねこのトト
価格：1,540円
こねこのトト
レトロで躍動感のあるタッチが人気の絵本作家、くらはしれいの初めての自作絵本。
こねこのトトのかわいさが弾けます!
6匹のねこと女の子のほほえましい1日を、ごはん、あそび、ひるね、かくれんぼと1日に沿って描きます。
ねこ好きの人にはたまらない「ねこあるある」満載の、宝物のような絵本。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月4日17時現在のものです。