「今日好き」小國舞羽（まう）、美脚スラリのモノトーンミニスカコーデ「頭身バランスがレベチ」「透明感憧れる」
【モデルプレス＝2026/06/04】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が6月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「頭身バランスがレベチ」美脚際立つミニスカコーデ
小國は「プラダを着た悪魔2 観てきた」とつづり、写真を投稿。黒のノースリーブトップスに白いミニスカート、黒の靴を合わせたモノトーンスタイルで、スラリと伸びた脚が際立っている。
この投稿には「めちゃくちゃ似合ってる」「頭身バランスがレベチ」「スタイル良すぎ」「ここには天使がいる」「お姉さんスタイル」「脚が綺麗」「透明感憧れる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「頭身バランスがレベチ」美脚際立つミニスカコーデ
◆小國舞羽、ミニスカで美脚スラリ
小國は「プラダを着た悪魔2 観てきた」とつづり、写真を投稿。黒のノースリーブトップスに白いミニスカート、黒の靴を合わせたモノトーンスタイルで、スラリと伸びた脚が際立っている。
◆小國舞羽の投稿が話題
この投稿には「めちゃくちゃ似合ってる」「頭身バランスがレベチ」「スタイル良すぎ」「ここには天使がいる」「お姉さんスタイル」「脚が綺麗」「透明感憧れる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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