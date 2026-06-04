原日出子「しみしみで美味しそう」手作り煮込み料理2品公開「おうちごはんの理想」「ハイボールにぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】女優の原日出子が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「ハイボールにぴったり」手作り煮込み料理2品
原は料理の様子を動画で公開。「大根と手羽先の煮物」とつづったストーリーズでは、鍋で煮込んでいる様子を披露。お皿に盛り付けられた煮物は「しみしみで美味しそう」と記されている。
また「トッポキと新玉ねぎ 牛切り落とし肉と薩摩揚げ エリンギの残りも入れて〜」とコメントが入った調理中の動画の後には、「ハイボールで乾杯〜」と出来上がった料理がお酒とともに披露されている。
この投稿には「食べたい！真似します」「愛情たっぷりの手料理ですね」「料理上手で尊敬します」「おうちごはんの理想です」「ハイボールにぴったり」「ほっこりする温かい食卓」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「ハイボールにぴったり」手作り煮込み料理2品
◆原日出子、料理中の動画を公開
原は料理の様子を動画で公開。「大根と手羽先の煮物」とつづったストーリーズでは、鍋で煮込んでいる様子を披露。お皿に盛り付けられた煮物は「しみしみで美味しそう」と記されている。
また「トッポキと新玉ねぎ 牛切り落とし肉と薩摩揚げ エリンギの残りも入れて〜」とコメントが入った調理中の動画の後には、「ハイボールで乾杯〜」と出来上がった料理がお酒とともに披露されている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿には「食べたい！真似します」「愛情たっぷりの手料理ですね」「料理上手で尊敬します」「おうちごはんの理想です」「ハイボールにぴったり」「ほっこりする温かい食卓」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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