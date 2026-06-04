いしだ壱成、月9共演の人気女優と再会 2ショットに反響相次ぐ「懐かしすぎる」「変わらぬ美しさ」
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優のいしだ壱成が6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気女優との再会を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳大物俳優、月9共演“イノッチの妻”との親密ショット
この日、いしだは「『隣にいて欲しいのは、友達なんかじゃなかった…』朝香と再会」と添えて、1994年に放送されたフジテレビ系ドラマ「君といた夏」で共演した女優の瀬戸朝香との再会ショットを公開した。
本作は大学時代最後の夏休みを過ごしていた主人公の入江（筒井道隆）、親戚の娘・朝美（瀬戸）、入江の後輩・杉矢（いしだ）の3人が織りなすラブストーリーで、いしだは「朝香の連ドラデビュー。フジテレビ大ヒット月9ドラマ ＃君といた夏 から30数年。3人で過ごしたあのアツくてハッピーで切なすぎた夏は…もう2度と来る事はないだろうな。みじかくて、気まぐれな夏だった。朝美と杉矢。入江さん、きっと元気だよな？だよな朝美？」と役名を交えてエモーショナルに綴っていた。
この投稿には「懐かしすぎる」「大好きなドラマでした」「変わらぬ美しさ」「このコンビが見れて嬉しい」「涙出る」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆いしだ壱成、瀬戸朝香と再会
この日、いしだは「『隣にいて欲しいのは、友達なんかじゃなかった…』朝香と再会」と添えて、1994年に放送されたフジテレビ系ドラマ「君といた夏」で共演した女優の瀬戸朝香との再会ショットを公開した。
◆いしだ壱成の投稿に反響
この投稿には「懐かしすぎる」「大好きなドラマでした」「変わらぬ美しさ」「このコンビが見れて嬉しい」「涙出る」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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