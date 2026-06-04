pppomの粘膜ライナー新登場！6色展開のスナップセラムライナーで自然に盛れる目元へ

ナチュラルに盛れるアイメイクを叶えたい方に注目してほしいのが、メイクアップブランド「pppom（ポム）」から新登場する『スナップセラムライナー』。ペンシルとぼかしブラシが一体化した2in1仕様で、粘膜ラインや涙袋、シェーディングまで幅広く活躍します。全6色の絶妙なカラー展開と、毎日使いたくなる描き心地で、目元メイクの新定番になりそうです♡

使いやすさにこだわった2in1設計

『スナップセラムライナー』は、価格1,320円（税込）の粘膜ライナーです。2mmのスリム芯を採用しているため、細かなラインも思い通りに描きやすいのが特徴。

さらに、反対側には斜めカットの極細ぼかしブラシを搭載。描いたラインを自然になじませることができ、涙袋や目尻、三角ゾーンなどの繊細な部分にもフィットします。

また、保湿成分であるメドウフォーム種子油（皮膚コンディショニング成分）を配合。乾燥を感じにくく、軽いタッチでなめらかに描けるため、毎日のメイクにも取り入れやすい仕様です。

取り外し可能なりんご型シリコンキャップ付きという、遊び心あふれるデザインも魅力です♪

ディオール フォーエヴァーから新登場！理想のツヤ肌を叶える新ベースメイクに注目

血色感と陰影を叶える全6色

今回発売されるカラーは全6色。それぞれ異なるニュアンスで、なりたい印象に合わせて選べます。

01 シナモンシュガー



やわらかなシナモンブラウン。粘膜ライン、三角ゾーン、目尻ラインにおすすめ。自然な陰影と血色感*¹を演出します。

02 ベイクドアップル



温かみのあるアップルブラウン。目元を引き締めながら抜け感のある印象に。粘膜ラインや目尻ラインにぴったりです。

03 ベリーサンデー



肌なじみの良いモーヴピンク。じゅわっとにじむような血色感*¹をプラスし、優しい印象の目元に仕上げます。

04 ピーチシェイク



ほんのり青みを含んだピーチピンク。透明感のあるうるんだ印象を演出し、涙袋メイクにもおすすめです。

05 バニラカップケーキ



明るいバニラベージュ。目頭や涙袋、くすみカバーに活躍し、立体感のある目元を自然に演出します。

06 ココアドーナッツ



まろやかなココアブラウン。涙袋の影や三角ゾーンに使いやすく、目元を大きく見せる*¹効果が期待できます。

*¹メイクアップ効果による

崩れにくくマルチに使える魅力

『スナップセラムライナー』は、自然な血色感*¹と陰影を与えながら、肌にぴたっと密着して崩れにくいのも魅力です。

アイライナーとしてはもちろん、涙袋メイクや目頭のアクセント、リップライナーやリップシェーディングとしても活躍。1本持っているだけでメイクの幅がぐっと広がります。

なお、高温により芯がやわらかくなる可能性があるため、30℃以下で保管することが推奨されています。使用時は1～2mm程度だけ繰り出して使うことで、芯折れを防ぎながら快適に使用できます。

目元メイクの新定番に注目

自然な血色感と陰影を手軽に演出できる『pppom スナップセラムライナー』は、トレンド感のある粘膜メイクを楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

全6色の豊富なカラーバリエーションに加え、ペンシルとブラシを兼ね備えた使いやすさも魅力。

2026年6月中旬から各バラエティショップで順次先行発売されるので、気になるカラーをぜひチェックしてみてくださいね♡