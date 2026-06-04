山形県朝日町できょう「あるもの」に感謝するユニークな議会が開かれました。

皆さんもよくご存じ、私たちの周りに当たり前にあるものです。

【写真を見る】「ないとあの世行き」“当たり前のもの” に感謝を 議会で見られた驚きの光景とは？（山形・朝日町）

朝日町では、世界環境デーに合わせて、毎年６月５日を「空気の日」と定めています。

そこで朝日町議会では６月定例会を「空気に感謝する議会」としていて、きょうはその開会の日です。空気に感謝する心を表すため、机の上には町のシンボル・ブナの幼木が置かれています。

そして議員たちが身に着けているこちらのネックストラップは、空気を祀る空気神社のステンレス版と同じものでつくられています。

それではいよいよ、空気議会の目玉が始まります。

■大阪出身の西村アナウンサーが驚いた光景とは・・・





議員たち「両手を上に挙げ、手を仰ぎ深呼吸をお願いいたします。それではご一緒に、ふーー」

西村雛妃アナウンサー「こうやって感謝を表すんですね」

議場にいる皆さんが、両手を挙げ、天に向かって一斉に深呼吸。

朝日町議会 白田忠一 議員「空気をはーっといっぱい吸うということ。あとはじっくり思いを込めて」

大阪出身の西村アナウンサー、初めての光景に素で驚いてしまいました。

■空気がないと生きられない…これほど大切なことはない

Ｑ朝日町の空気はどう？

朝日町議会 阿部為吉 議長「果物の産地でもある朝日町の空気は特別だなという感じがしている」

Ｑなぜ空気議会は始まったのか

朝日町議会 阿部為吉 議長「山の日、海の日という祝日があるが、空気というものは３０秒間、１分でも吸っていないとあの世に行ってしまう。これほど大切なことはない」

朝日町 鈴木浩幸 町長「空気に感謝しながら、環境に人々が目を向けていただきやさしい気持ちで日々暮らしていく、そんな暮らしを実現できればと思っている」

朝日町の空気神社ではあすから３日間空気まつりが行われ、土曜・日曜は地元の小学生による舞の奉納などが行われる予定です。