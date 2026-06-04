オランダ撃破の一撃「久保か堂安で再現性ある」。上田＆渡辺の同僚がぶち込んだカットイン弾に脚光「律がこれ以上のものを決めてくれる」

オランダ撃破の一撃「久保か堂安で再現性ある」。上田＆渡辺の同僚がぶち込んだカットイン弾に脚光「律がこれ以上のものを決めてくれる」