梅雨入りとともに急増するのが、水による車のトラブルです。梅雨が本格化する前に注意しておくべきことを取材しました。



車のロードサービスなどを行うJAF。



梅雨時期に特に多いというトラブルが…。



■JAF熊本支部推進課 松永教裕さん「冠水路を走行したことによるエンジントラブルが多くなってきます」



■去年8月には…

2025年8月の記録的な大雨では、熊本県内各地で道路が冠水し、多くの車に被害が出ました。





去年8月11日のJAFに寄せられた問い合わせや出動要請の受付件数は、最大で1日1460件と、前の年の8倍を超えました。

■冠水路走行テストを見ると…

梅雨に入り、特に注意が必要だというのが、冠水した道での運転です。



JAFの行ったテストでは、水深およそ30センチでも走行はできるものの、車種によってボンネット内に水が入ったり、ホイールカバーが外れたりするなどの影響が出ました。



■松永さん「車両によっていけるいけないが変わってきますので、タイヤ半分まで水が溜まっているようであれば、行かない（車を進めない）ほうがいい。冠水した道路は、勇気を持って引き返してもらうのが一番」

■ワイパーの切れているゴムも

「ワイパー」のゴムが傷んでいないか確認も大切です。



水をしっかりはけられないと、雨で視界が悪くなり、追突や接触事故のほか、路肩や側溝がわかりづらく、乗り上げることにもつながります。



■松永さん「注意すべき点としては、やはりアンダーパスとか、普通の道路より低くなっている場所の走行、河川や冠水路の近くなどは、極力避けて走っていただくことが大事になるかと思います」



事前に備え、より一層の安全運転を心がけましょう。