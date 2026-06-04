【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは３日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索で、報道機関などの事業者が自社コンテンツの引用・参照を拒否できる仕組みを導入すると発表した。

英国の規制に対応する形でまず同国で導入する。検証後に日本を含む各国で展開する方針だが、導入時期については明らかにしていない。

対象となるのは、検索結果に要約を表示する「ＡＩによる概要」や対話型の「ＡＩモード」など。拒否を選んだウェブサイトは、ＡＩの回答に引用・参照されなくなる。拒否を選択した場合でも、従来型の検索表示の順番には影響しないとしている。

ＡＩによる検索を巡っては、検索画面に要約などの回答が表示されることから、利用者が参照元のサイトを訪れない「ゼロクリックサーチ」の弊害が広がっている。報道機関などは記事の利用に見合う対価や読者の流入の減少を懸念し、繰り返し改善を求めてきた。

英競争・市場庁（ＣＭＡ）は３日、報道機関などが自社のニュースなどを、グーグルのＡＩ検索に使われることを拒否できる規制を導入すると発表した。グーグルが導入する新たな仕組みはこれを踏まえたもので、「徹底的なテストを行った上で、世界に展開していく」としている。

日本新聞協会も４月２０日、ＡＩ検索で報道機関のニュース記事などが無断で利用されている恐れがあるとして、許諾を得た上での利用と、国の制度整備を求める声明を発表している。