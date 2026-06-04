ドジャースの大谷翔平選手が日本時間6月4日のダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼指名打者」で先発出場。投打二刀流で躍動しました。

打者として3安打、2四球で5出塁をマーク。投げては6回2安打無失点で自身4連勝となる6勝目を手にしました。ダイヤモンドバックス打線を抑えつつ、自身は5出塁となり、チームは7得点圧倒。また相手はチーム全体で2安打、2四球だったため、大谷選手が一人で相手の安打と出塁数を上回るという、唯一無二の投打二刀流をみせつけました。

6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も3試合で12打数8安打3四球と最高のスタートとなりました。

また今季は、“投手・大谷”にも注目。2023年シーズン以来、ドジャースに移籍後初となる投手として開幕ローテーション入りし、ここまで6勝、防御率0.74を記録しています。

特に規定投球回数と規定打席のダブルクリアの歴史的シーズンだった2022年は、6月には5試合登板で4勝1敗、防御率1.52を記録。その年は、最終的に15勝、防御率2.33やシーズン34本塁打などを記録しました。

今年は投打二刀流でどんな6月を過ごすのか注目されます。

■各年6月の主な打撃成績【18年】試合4 打率.273 安打3 本塁打0【19年】試合27 打率.340 安打32 本塁打9【20年】コロナ禍で試合なし【21年】試合25 打率.309 安打25 本塁打13【22年】試合26 打率.298 安打28 本塁打6【23年】試合27 打率.394 安打41 本塁打15【24年】試合26 打率.293 安打29 本塁打12【25年】試合27 打率.265 安打27 本塁打7