大谷翔平 得意の6月は3試合で「12の8」の好発進 “投手・大谷”も好投 今年の6月は投打でどんな成績残す？
ドジャースの大谷翔平選手が日本時間6月4日のダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼指名打者」で先発出場。投打二刀流で躍動しました。
打者として3安打、2四球で5出塁をマーク。投げては6回2安打無失点で自身4連勝となる6勝目を手にしました。ダイヤモンドバックス打線を抑えつつ、自身は5出塁となり、チームは7得点圧倒。また相手はチーム全体で2安打、2四球だったため、大谷選手が一人で相手の安打と出塁数を上回るという、唯一無二の投打二刀流をみせつけました。
6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。今季も3試合で12打数8安打3四球と最高のスタートとなりました。
また今季は、“投手・大谷”にも注目。2023年シーズン以来、ドジャースに移籍後初となる投手として開幕ローテーション入りし、ここまで6勝、防御率0.74を記録しています。
特に規定投球回数と規定打席のダブルクリアの歴史的シーズンだった2022年は、6月には5試合登板で4勝1敗、防御率1.52を記録。その年は、最終的に15勝、防御率2.33やシーズン34本塁打などを記録しました。
今年は投打二刀流でどんな6月を過ごすのか注目されます。■各年6月の主な打撃成績
【18年】
試合4 打率.273 安打3 本塁打0
【19年】
試合27 打率.340 安打32 本塁打9
【20年】
コロナ禍で試合なし
【21年】
試合25 打率.309 安打25 本塁打13
【22年】
試合26 打率.298 安打28 本塁打6
【23年】
試合27 打率.394 安打41 本塁打15
【24年】
試合26 打率.293 安打29 本塁打12
【25年】
試合27 打率.265 安打27 本塁打7