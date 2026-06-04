先日、石川県羽咋市で本州初の放鳥が行われたトキ。石川県では、その定着に向け放されたトキのモニタリング調査が始まっています。



5月31日、本州で初めて行われたトキの放鳥。



1羽ずつ入れられていた木箱の中から、 8羽のトキが能登の空へと飛び立ちました。

野生へ帰ったトキの、次なる目標は定着と繁殖です。



能登での定着に向け、石川県では日々追跡と観察を行っています。



石川県トキ共生推進室・山際 拓也 専門員：

「環境省の方で今回、放鳥するトキにはですね、GPS装置が装着されていて」

石川県と環境省が協力して毎日そのGPS情報を分析して、それぞれの個体がどこにいるのか追跡しています。



またモニタリングの方法は他にも。



石川県トキ共生推進室・山際 拓也 専門員：

「石川県の方では、この能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会のホームページの中で、トキの目撃情報を募集しております」



この目撃情報の収集は、新潟県の佐渡島でも行われてきました。

2008年、初めての試験放鳥の後には、佐渡市民などからの目撃情報をウェブサイト上でまとめ、広く閲覧できるようにしていました。



しかし…



石川県トキ共生推進室・山際 拓也 専門員：

「実際、すでに野生にトキがいる佐渡においても、結果的にトキが巣を作っている場所というのがわかってしまって、そこに人がたくさんくることで、結果的にトキが巣を作るのを止めてしまったり、巣の中で育てていたヒナを育児放棄してしまったりという事例がある」

こうした佐渡での事例を踏まえ、石川県では詳細な居場所の特定につながる情報の公開は控えています。



石川県トキ共生推進室・山際 拓也 専門員：

「トキを見かけられたら優しく遠くから見守っていただければと思っています。トキが羽ばたく姿を写真におさめたいということで、石を投げてわざと驚かせたりとか、そういったことはぜひしないようにしていただきたいと思っています」

市川 栞 キャスター：

現在のところ、8羽とも能登にとどまっているとみられていますが、環境省では4日夕方から、その日、トキが確認されたという情報を能登の市町単位で公表しています。



4日は羽咋市、中能登町、七尾市でトキの姿が確認されたということですが、石川県では、もし、見かけても「トキに近づかない」「巣に近づかない」「エサを与えない」「私有地に入らない」という4つの注意点を挙げ、優しくトキを見守ってほしいとしています。

