◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

昨年３月に開業した田中勝春調教師が、シリウスコルト（牡５歳、父マクフィ）を送り出す安田記念でＧ１に初出走する。騎手時代にＪＲＡ通算１８１２勝をマークし、９２年の安田記念をヤマニンゼファーとのコンビでＧ１初制覇。「（騎手時代に）初めてＧ１を勝ったレースだし、縁と言えば縁だね」。当時と立場は違うが、府中のマイル王決定戦には、特別な感情を抱いている。

開業前は宗像義忠厩舎（２５年３月に定年引退）で技術調教師として過ごした田中勝調教師。師匠から引き継ぐ形となったシリウスコルトは、転厩２戦目の福島民報杯で厩舎に初勝利をもたらすと、続く新潟大賞典で重賞初制覇を決めた。出走馬決定順上位馬の回避でゲートインがかない、田中勝調教師は「（シリウスコルトに関しては）特別な感情はあるよ。具合はいいし、うまく行けばいいな」と期待する。

“田中勝春”を象徴するような安田記念と、シリウスコルト。調教師として初めてのＧ１出走にふさわしい舞台と馬がそろった。（浅子 祐貴）