こちらは、現在検討が進められている敦賀以西の北陸新幹線のルート案です。隣の富山・福井両県の知事は小浜ルートを支持していますが、石川県の山野知事はこれまで具体のルートについて明言していませんでした。4日、山野知事は県議会で、石川県の意思は米原ルートであるとして、その意志を尊重する考えを示しました。



4日に行われた石川県議会の一般質問。





石川県・山野 之義 知事：「これからは米原ルートということを石川県の意思を示していきながら要望活動を重ねていきたい」

北陸新幹線の敦賀から大阪までの延伸を巡っては、現在、与党整備委員会で8つのルート案が検討されていて、今国会中の決定が予定されています。



一方で、5月、国交省などに対して行った北陸3県知事の合同要望では、富山県と福井県の知事が小浜ルートの支持を明確にする一方、石川県の山野知事は、具体のルート案には明言を避けていました。



それから約3週間後のこの日、山野知事は、今後は与党整備委員会などに対して、石川県の意思が米原ルートであるとして要望していく考えを示しました。



その理由は…

石川県・山野 之義 知事：

「どこのルートを決めるというのではなくて、県民会議の決議を尊重してやっていく。米原ルートという表現がありました。入っていますので、そこも合わせてきちんと話をしていく」



山野知事の米原ルート支持に対して、第1会派・自民党の県議は…

自民党・福村 章 県議：

「県議会の決議、県民大会の決議、これを捉えて明言されたことは大変いいことだと。(これから)会議のある度に、この意思等を強く県民の意思として訴えていただければ大変ありがたい」



また、非自民系の第2会派、未来石川は…

未来石川・吉田 修 県議：

「県民会議で決議もしておりますし(知事の方針は)それはそれとしていいのでは。いち早く大阪まで接続させるというのが一義的に一番の思いでありますし、敦賀以西に関しては、沿線自治体の考えを尊重したい」

ルート案の決定期限となる今国会の閉会は7月17日。



それまでに、石川県の山野知事はどのような働きかけを行うのか注目です。

