ユーロドル一時１．１６２０レベル、小幅に高値を更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤、足元でユーロドルは1.1620レベルに本日の高値を小幅更新している。先ほど発表された4月ユーロ圏小売売上高は、前月比が-0.4％と市場予想-0.3％をわずかに下回った。しかし、前回3月は-0.1％から+0.8％に大幅上方修正された。また、前年比は+1.0％と市場予想+0.3％を上回り、前回値も+1.2％から+2.1％に大幅上方修正された。予想外に強いユーロ圏小売指標に反応する面があったようだ。



また、NY原油先物が94ドル台後半へと下押しされていることもドル全般の売り圧力となっている。「米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意」との報道が有事のドル買いの巻き返しにつながっている。ただ、イスラエルはたびたび停戦を破ってきた経緯もあり、市場には懐疑的な見方もあるもよう。



EUR/USD 1.1618 EUR/JPY 185.73 EUR/GBP 0.8648

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