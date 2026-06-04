アジア株 総じて下落、香港株は続落 アジア株 総じて下落、香港株は続落

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東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 25253.40（-379.81 -1.48%）

中国上海総合指数 4057.78（-26.19 -0.64%）

台湾加権指数 45677.46（-781.70 -1.68%）

韓国総合株価指数 8639.41（-162.08 -1.84%）

豪ＡＳＸ２００指数 8686.13（-99.59 -1.13%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74154.44（-191.73 -0.26%）



４日のアジア株は総じて下落。米国とイランの戦闘終結へ向けた交渉の不透明感から、アジア株は売り優勢で推移した。また、米半導体大手ブロードコムの決算は内容は良好だったものの、先行きの見通しが市場予想に届かなかったため、これが失望売りを誘って、アジア市場でも半導体関連株の売りにつながった。香港株は続落し、幅広い業種が売られた。豪州株は反落。素材や通信、ハイテク関連株が売られ

た。



上海総合指数は反落。半導体メーカーの兆易創新科技、ケーブル製造の亨通光電が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、酒造会社の貴州茅臺酒、銀行大手の中国工商銀行が売られた。



香港ハンセン指数は続落。電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、不動産会社の恒基兆業地産（ヘンダーソン・ランド・ディベロップメント）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、金の探査・生産会社のラメリウス・リソーシズ、通信会社のＴＰＧテレコム、インターネットメディア会社のカー・グループ、会計システム会社のゼロ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、不動産開発大手のレンド・リース・グループが売られた。

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