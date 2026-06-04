東京証券取引所が４日に発表した５月第４週（５月２５～２９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３９５２億７１５０万円と９週ぶりに売り越した。前週は４６０９億１１６７万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３１８億円の売り越し。現物・先物の合計では４２７１億円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は４０６４億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は１０５７億１７１０万円と２週ぶりの買い越し。信託銀行は７０８億２１８１万円と４週ぶりに買い越した。事業法人は４１９４億８７４２万円と３週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２９９０円４３銭（４．７％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS