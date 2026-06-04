　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 655(　　 655)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 530(　　 530)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1494(　　1494)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1400(　　1400)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　 100)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 495(　　 495)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　78(　　　78)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　84(　　　84)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 782(　　 782)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 254(　　 254)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 199(　　 199)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　 500)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1036(　　 676)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 382(　　 360)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 247(　　 225)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 247(　　 247)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 68964(　 27422)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 564(　　 318)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　48(　　　16)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 468(　　 230)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42350(　 19466)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 590(　　 452)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　 8)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 190(　　 190)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4103(　　4103)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　85(　　　85)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 405(　　 405)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 16378(　 16378)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース