主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 655( 655)
9月限 530( 530)
TOPIX先物 6月限 1494( 1494)
9月限 1400( 1400)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
9月限 100( 100)
日経225ミニ 6月限 495( 495)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 99( 99)
9月限 78( 78)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
日経225ミニ 6月限 782( 782)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 254( 254)
9月限 199( 199)
TOPIX先物 6月限 500( 500)
9月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1036( 676)
9月限 382( 360)
TOPIX先物 6月限 247( 225)
9月限 247( 247)
日経225ミニ 6月限 68964( 27422)
7月限 564( 318)
8月限 48( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 468( 230)
9月限 14( 6)
日経225ミニ 6月限 42350( 19466)
7月限 590( 452)
8月限 10( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 190( 190)
9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4103( 4103)
7月限 85( 85)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 405( 405)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 16378( 16378)
7月限 102( 102)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 655( 655)
9月限 530( 530)
TOPIX先物 6月限 1494( 1494)
9月限 1400( 1400)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
9月限 100( 100)
日経225ミニ 6月限 495( 495)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 99( 99)
9月限 78( 78)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
日経225ミニ 6月限 782( 782)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 254( 254)
9月限 199( 199)
TOPIX先物 6月限 500( 500)
9月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1036( 676)
9月限 382( 360)
TOPIX先物 6月限 247( 225)
9月限 247( 247)
日経225ミニ 6月限 68964( 27422)
7月限 564( 318)
8月限 48( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 468( 230)
9月限 14( 6)
日経225ミニ 6月限 42350( 19466)
7月限 590( 452)
8月限 10( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 190( 190)
9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4103( 4103)
7月限 85( 85)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 405( 405)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 16378( 16378)
7月限 102( 102)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース