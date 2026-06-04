主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3952( 2826)
9月限 1273( 1273)
TOPIX先物 6月限 5151( 3515)
9月限 2156( 2156)
日経225ミニ 6月限 1762( 1760)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 526( 432)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 522( 442)
9月限 149( 149)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 549( 489)
9月限 158( 158)
TOPIX先物 6月限 2790( 562)
9月限 200( 200)
日経225ミニ 6月限 34( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 810( 534)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 846( 846)
日経225ミニ 6月限 3756( 3235)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 816( 806)
9月限 520( 520)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
9月限 250( 250)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1797( 930)
9月限 256( 224)
TOPIX先物 6月限 2220( 1487)
9月限 742( 742)
日経225ミニ 6月限 74326( 29924)
7月限 852( 364)
8月限 55( 25)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 713( 513)
9月限 43( 19)
日経225ミニ 6月限 46412( 21862)
7月限 733( 439)
8月限 12( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 4016( 4016)
7月限 153( 153)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1446( 1446)
9月限 155( 155)
日経225ミニ 6月限 18884( 18884)
7月限 65( 65)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3952( 2826)
9月限 1273( 1273)
TOPIX先物 6月限 5151( 3515)
9月限 2156( 2156)
日経225ミニ 6月限 1762( 1760)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 526( 432)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 522( 442)
9月限 149( 149)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 549( 489)
9月限 158( 158)
TOPIX先物 6月限 2790( 562)
9月限 200( 200)
日経225ミニ 6月限 34( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 810( 534)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 846( 846)
日経225ミニ 6月限 3756( 3235)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 816( 806)
9月限 520( 520)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
9月限 250( 250)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1797( 930)
9月限 256( 224)
TOPIX先物 6月限 2220( 1487)
9月限 742( 742)
日経225ミニ 6月限 74326( 29924)
7月限 852( 364)
8月限 55( 25)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 713( 513)
9月限 43( 19)
日経225ミニ 6月限 46412( 21862)
7月限 733( 439)
8月限 12( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 4016( 4016)
7月限 153( 153)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1446( 1446)
9月限 155( 155)
日経225ミニ 6月限 18884( 18884)
7月限 65( 65)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース