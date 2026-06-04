　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3952(　　2826)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1273(　　1273)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5151(　　3515)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2156(　　2156)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1762(　　1760)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 526(　　 432)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 522(　　 442)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 149(　　 149)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 549(　　 489)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 158(　　 158)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2790(　　 562)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　 200)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　34(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 810(　　 534)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 846(　　 846)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3756(　　3235)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 816(　　 806)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 520(　　 520)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 333(　　 333)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 250(　　 250)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1797(　　 930)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 256(　　 224)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2220(　　1487)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 742(　　 742)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 74326(　 29924)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 852(　　 364)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　25)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 713(　　 513)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　43(　　　19)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 46412(　 21862)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 733(　　 439)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　 8)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4016(　　4016)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 153(　　 153)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1446(　　1446)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 155(　　 155)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 18884(　 18884)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　65(　　　65)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース