　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7126(　　6572)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 464(　　 464)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9003(　　9003)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 923(　　 923)
日経225ミニ　 　 6月限　　　180336(　180336)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1955(　　1955)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1030(　　　30)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4609(　　4609)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 338(　　 338)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8406(　　8406)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 6月限　　　127807(　127807)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1488(　　1488)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　47(　　　47)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 115(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 323(　　 323)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1482(　　1482)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 203(　　 155)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2309(　　2303)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7785(　　7683)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 464(　　 461)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1823(　　1823)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 221(　　 221)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4077(　　4077)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　20(　　　20)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 737(　　 701)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1644(　　1644)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1634(　　1634)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1872(　　1872)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 158(　　 158)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5166(　　5166)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 137(　　 137)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42383(　 42383)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1276(　　1276)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 248(　　　74)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 212(　　 206)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 8月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 187(　　 187)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 348(　　 348)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　96(　　　96)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　40(　　　40)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース