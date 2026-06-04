外国証券 先物取引高情報まとめ（6月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7126( 6572)
9月限 464( 464)
TOPIX先物 6月限 9003( 9003)
9月限 923( 923)
日経225ミニ 6月限 180336( 180336)
7月限 1955( 1955)
8月限 1030( 30)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4609( 4609)
9月限 338( 338)
TOPIX先物 6月限 8406( 8406)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 127807( 127807)
7月限 1488( 1488)
8月限 47( 47)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 115( 0)
TOPIX先物 6月限 323( 323)
日経225ミニ 6月限 1482( 1482)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 155)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 2309( 2303)
9月限 30( 30)
日経225ミニ 6月限 7785( 7683)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 464( 461)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 1823( 1823)
9月限 221( 221)
日経225ミニ 6月限 4077( 4077)
7月限 36( 36)
8月限 20( 20)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 701)
TOPIX先物 6月限 1644( 1644)
9月限 25( 25)
日経225ミニ 6月限 1634( 1634)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 1872)
9月限 158( 158)
TOPIX先物 6月限 5166( 5166)
9月限 137( 137)
日経225ミニ 6月限 42383( 42383)
7月限 1276( 1276)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 248( 74)
TOPIX先物 6月限 212( 206)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 187( 187)
TOPIX先物 6月限 348( 348)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 52( 52)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
9月限 96( 96)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
9月限 37( 37)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 40( 40)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7126( 6572)
9月限 464( 464)
TOPIX先物 6月限 9003( 9003)
9月限 923( 923)
日経225ミニ 6月限 180336( 180336)
7月限 1955( 1955)
8月限 1030( 30)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4609( 4609)
9月限 338( 338)
TOPIX先物 6月限 8406( 8406)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 127807( 127807)
7月限 1488( 1488)
8月限 47( 47)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 115( 0)
TOPIX先物 6月限 323( 323)
日経225ミニ 6月限 1482( 1482)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 155)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 2309( 2303)
9月限 30( 30)
日経225ミニ 6月限 7785( 7683)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 464( 461)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 1823( 1823)
9月限 221( 221)
日経225ミニ 6月限 4077( 4077)
7月限 36( 36)
8月限 20( 20)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 701)
TOPIX先物 6月限 1644( 1644)
9月限 25( 25)
日経225ミニ 6月限 1634( 1634)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 1872)
9月限 158( 158)
TOPIX先物 6月限 5166( 5166)
9月限 137( 137)
日経225ミニ 6月限 42383( 42383)
7月限 1276( 1276)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 248( 74)
TOPIX先物 6月限 212( 206)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 187( 187)
TOPIX先物 6月限 348( 348)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 52( 52)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
9月限 96( 96)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
9月限 37( 37)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 40( 40)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース