　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15868(　 15154)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1156(　　 993)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18176(　 17330)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1022(　　1022)
日経225ミニ　 　 6月限　　　199041(　198921)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2887(　　2887)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　77(　　　77)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11966(　 10881)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1922(　　1022)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19934(　 18134)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 393(　　 393)
日経225ミニ　 　 6月限　　　136537(　136537)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4384(　　4384)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 102(　　 102)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 920(　　 635)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 223(　　 223)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1935(　　 935)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5973(　　5858)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1961(　　1635)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 544(　　 544)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5225(　　4720)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2721(　　2721)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4974(　　4471)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2060(　　1575)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 155(　　 155)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4708(　　4463)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 294(　　 294)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9015(　　9015)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　71(　　　71)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4646(　　4036)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 201(　　 201)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5814(　　5250)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　92(　　　92)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10474(　 10468)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7619(　　7304)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 152(　　 152)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14356(　 14316)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 315(　　 315)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 78648(　 78648)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4055(　　4055)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 658(　　 444)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 116(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1018(　　 984)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 191(　　 191)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4013(　　1951)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 324(　　 324)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1556(　　1556)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　15(　　　15)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース