外国証券 先物取引高情報まとめ（6月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15868( 15154)
9月限 1156( 993)
TOPIX先物 6月限 18176( 17330)
9月限 1022( 1022)
日経225ミニ 6月限 199041( 198921)
7月限 2887( 2887)
8月限 77( 77)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11966( 10881)
9月限 1922( 1022)
TOPIX先物 6月限 19934( 18134)
9月限 393( 393)
日経225ミニ 6月限 136537( 136537)
7月限 4384( 4384)
8月限 102( 102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 920( 635)
9月限 223( 223)
TOPIX先物 6月限 1935( 935)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 5973( 5858)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1961( 1635)
9月限 544( 544)
TOPIX先物 6月限 5225( 4720)
9月限 2721( 2721)
日経225ミニ 6月限 4974( 4471)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2060( 1575)
9月限 155( 155)
TOPIX先物 6月限 4708( 4463)
9月限 294( 294)
日経225ミニ 6月限 9015( 9015)
7月限 71( 71)
8月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4646( 4036)
9月限 201( 201)
TOPIX先物 6月限 5814( 5250)
9月限 92( 92)
日経225ミニ 6月限 10474( 10468)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7619( 7304)
9月限 152( 152)
TOPIX先物 6月限 14356( 14316)
9月限 315( 315)
日経225ミニ 6月限 78648( 78648)
7月限 4055( 4055)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 658( 444)
9月限 116( 53)
TOPIX先物 6月限 1018( 984)
9月限 191( 191)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 4013( 1951)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 324)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 1556( 1556)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15868( 15154)
9月限 1156( 993)
TOPIX先物 6月限 18176( 17330)
9月限 1022( 1022)
日経225ミニ 6月限 199041( 198921)
7月限 2887( 2887)
8月限 77( 77)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11966( 10881)
9月限 1922( 1022)
TOPIX先物 6月限 19934( 18134)
9月限 393( 393)
日経225ミニ 6月限 136537( 136537)
7月限 4384( 4384)
8月限 102( 102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 920( 635)
9月限 223( 223)
TOPIX先物 6月限 1935( 935)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 5973( 5858)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1961( 1635)
9月限 544( 544)
TOPIX先物 6月限 5225( 4720)
9月限 2721( 2721)
日経225ミニ 6月限 4974( 4471)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2060( 1575)
9月限 155( 155)
TOPIX先物 6月限 4708( 4463)
9月限 294( 294)
日経225ミニ 6月限 9015( 9015)
7月限 71( 71)
8月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4646( 4036)
9月限 201( 201)
TOPIX先物 6月限 5814( 5250)
9月限 92( 92)
日経225ミニ 6月限 10474( 10468)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7619( 7304)
9月限 152( 152)
TOPIX先物 6月限 14356( 14316)
9月限 315( 315)
日経225ミニ 6月限 78648( 78648)
7月限 4055( 4055)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 658( 444)
9月限 116( 53)
TOPIX先物 6月限 1018( 984)
9月限 191( 191)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 4013( 1951)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 324)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 1556( 1556)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース