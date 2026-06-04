「日経225オプション」6月限プット手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
フィリップ証券 36( 36)
SBI証券 48( 30)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万7500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 15( 9)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 10( 4)
◯6万7750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
フィリップ証券 36( 36)
SBI証券 48( 30)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万7500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 15( 9)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 10( 4)
◯6万7750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース