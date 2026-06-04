　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)

◯6万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　63(　　63)
フィリップ証券　　　　　　　　　36(　　36)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　48(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 9)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 4)

◯6万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万6875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース