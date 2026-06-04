岩橋玄樹、3都市5公演のツアー＜LAzarus＞開催決定。ニューアルバムも制作中
岩橋玄樹が、9月よりツアー＜GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”＞を開催することを発表した。
宮城・東京・大阪の3都市5公演で行われるツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアーとなる。
ツアータイトルである“LAzarus”（ラザロ）には、「復活」「過去を乗り越えて生まれ変わる」という意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意を表現している。
さらに今回の発表に合わせて、現在ニューアルバムを制作中であることも明らかとなった。アルバムの詳細は後日発表予定だが、岩橋自身が制作に深く携わり、自身の想いやメッセージが色濃く反映された作品になるという。
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・岩橋玄樹 コメント
―ツアータイトル「LAzarus（ラザロ）」の意味について―
「ラザロ」とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。
人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。
でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。
失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。
僕は実際にそんな経験をしました。
だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに「ラザロ」という名をつけました。
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＜GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”＞
2026年9月6日（日）
宮城・東京エレクトロンホール宮城
開場 16:00 / 開演 17:00
2026年9月9日（水）
東京・LINE CUBE SHIBUYA
昼公演
開場 13:30 / 開演 14:30
夜公演
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年9月20日（日）
大阪・サンケイホールブリーゼ
昼公演
開場 13:45 / 開演 14:30
夜公演
開場 17:15 / 開演 18:00
[席種／料金／枚数制限]
■お土産付きコンサートチケット／11,000円(税込)／4枚まで
[チケット先行受付]
【W会員先行】
受付期間：
2026年6月5日（金）12:00〜6月15日（月）23:59
抽選結果発表・入金期間：
2026年6月18日（木）15:00〜6月21日（日）23:00
本受付は、受付期間終了日時までに、オフィシャルファンクラブ「Fairytales」とオフィシャル月額サイト「GENKIノコトバ」の会員連携をされた、会員期限が有効な会員様のみお申し込みいただけます。
https://genkiiwahashi.com/
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