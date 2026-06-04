岩橋玄樹が、9月よりツアー＜GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”＞を開催することを発表した。

宮城・東京・大阪の3都市5公演で行われるツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアーとなる。

ツアータイトルである“LAzarus”（ラザロ）には、「復活」「過去を乗り越えて生まれ変わる」という意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意を表現している。

さらに今回の発表に合わせて、現在ニューアルバムを制作中であることも明らかとなった。アルバムの詳細は後日発表予定だが、岩橋自身が制作に深く携わり、自身の想いやメッセージが色濃く反映された作品になるという。

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・岩橋玄樹 コメント

―ツアータイトル「LAzarus（ラザロ）」の意味について―

「ラザロ」とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。

人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。

でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。

失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。

僕は実際にそんな経験をしました。

だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに「ラザロ」という名をつけました。

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＜GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”＞

2026年9月6日（日）

宮城・東京エレクトロンホール宮城

開場 16:00 / 開演 17:00 2026年9月9日（水）

東京・LINE CUBE SHIBUYA

昼公演

開場 13:30 / 開演 14:30

夜公演

開場 17:00 / 開演 18:00 2026年9月20日（日）

大阪・サンケイホールブリーゼ

昼公演

開場 13:45 / 開演 14:30

夜公演

開場 17:15 / 開演 18:00 [席種／料金／枚数制限]

■お土産付きコンサートチケット／11,000円(税込)／4枚まで [チケット先行受付]

【W会員先行】

受付期間：

2026年6月5日（金）12:00〜6月15日（月）23:59 抽選結果発表・入金期間：

2026年6月18日（木）15:00〜6月21日（日）23:00 本受付は、受付期間終了日時までに、オフィシャルファンクラブ「Fairytales」とオフィシャル月額サイト「GENKIノコトバ」の会員連携をされた、会員期限が有効な会員様のみお申し込みいただけます。

https://genkiiwahashi.com/