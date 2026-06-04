【大学野球】 侍ジャパン大学代表の選考合宿に青学大・鈴木泰成ら４２人が招集
全日本大学野球連盟は４日、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の日程と参加選手４２人を発表した。
７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」を戦うメンバーを選ぶ合宿で、２０〜２２日に神奈川・平塚で実施。今秋ドラフト１位候補に挙がる青学大の鈴木泰成投手（４年）と渡部海捕手（４年）のバッテリーや、東京六大学リーグを制した慶大のエース・渡辺和大投手（４年）、同リーグで首位打者に輝いた早大・徳丸快晴外野手（２年）らが選出された。
合宿参加選手は以下の通り。
【投手】
角田 楓斗（富士大４年）
猪俣 駿太（東北福祉大４年）
木口 永翔（上武大４年）
高橋 煌稀（早大３年）
鈴木 泰成（青学大４年）
仲井 慎（駒大４年）
馬場 拓海（日体大４年）
宮原 廉（近大４年）
大城 海翔（仙台大３年）
渡辺 和大（慶大４年）
藤本 士生（国学院大３年）
仁田 陽翔（立正大３年）
松田 優樹（筑波大４年）
米沢 友翔（関大４年）
有馬 伽久（立命大４年）
星野 世那（大商大４年）
常深 颯大（大経大４年）
【捕手】
福原 聖矢（明大４年）
井上 和輝（法大２年）
渡部 海（青学大４年）
前嶋 藍（亜大４年）
西野 啓也（立命大４年）
【内野手】
丸山 一喜（立大４年）
真鍋 慧（大商大３年）
岡田 啓吾（明大４年）
今津 慶介（慶大４年）
神田 剛志（神奈川大４年）
坪井 蒼汰（桐蔭横浜大４年）
高岡 新時（東北福祉大４年）
新保 玖和（仙台大３年）
小林 隼翔（立大３年）
山里 宝（亜大４年）
宮沢 圭汰（筑波大４年）
【外野手】
渡辺 晃希（東農大北海道３年）
黒田 義信（東日本国際大４年）
榊原 七斗（明大４年）
境 亮陽（法大２年）
木津 寿哉（立大３年）
徳丸 快晴（早大２年）
三好 元気（立正大３年）
真鍋 麗生（駒大３年）
春山 陽登（大商大４年）