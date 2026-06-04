青学大・鈴木泰成

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　全日本大学野球連盟は４日、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の日程と参加選手４２人を発表した。

　７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド　カレッジ　ベースボール　チャンピオンシップ」を戦うメンバーを選ぶ合宿で、２０〜２２日に神奈川・平塚で実施。今秋ドラフト１位候補に挙がる青学大の鈴木泰成投手（４年）と渡部海捕手（４年）のバッテリーや、東京六大学リーグを制した慶大のエース・渡辺和大投手（４年）、同リーグで首位打者に輝いた早大・徳丸快晴外野手（２年）らが選出された。

　合宿参加選手は以下の通り。

　【投手】

角田　楓斗（富士大４年）

猪俣　駿太（東北福祉大４年）

木口　永翔（上武大４年）

高橋　煌稀（早大３年）

鈴木　泰成（青学大４年）

仲井　　慎（駒大４年）

馬場　拓海（日体大４年）

宮原　　廉（近大４年）

大城　海翔（仙台大３年）

渡辺　和大（慶大４年）

藤本　士生（国学院大３年）

仁田　陽翔（立正大３年）

松田　優樹（筑波大４年）

米沢　友翔（関大４年）

有馬　伽久（立命大４年）

星野　世那（大商大４年）

常深　颯大（大経大４年）

　【捕手】

福原　聖矢（明大４年）

井上　和輝（法大２年）

渡部　　海（青学大４年）

前嶋　　藍（亜大４年）

西野　啓也（立命大４年）

　【内野手】

丸山　一喜（立大４年）

真鍋　　慧（大商大３年）

岡田　啓吾（明大４年）

今津　慶介（慶大４年）

神田　剛志（神奈川大４年）

坪井　蒼汰（桐蔭横浜大４年）

高岡　新時（東北福祉大４年）

新保　玖和（仙台大３年）

小林　隼翔（立大３年）

山里　　宝（亜大４年）

宮沢　圭汰（筑波大４年）

　【外野手】

渡辺　晃希（東農大北海道３年）

黒田　義信（東日本国際大４年）

榊原　七斗（明大４年）

境　　亮陽（法大２年）

木津　寿哉（立大３年）

徳丸　快晴（早大２年）

三好　元気（立正大３年）

真鍋　麗生（駒大３年）

春山　陽登（大商大４年）