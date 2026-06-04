ポケモンカードゲームの30周年を記念した商品が1日に発表され、SNSなどで話題となっている。これまでポケモンカードをめぐってはトラブルが続出し、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していることを明らかにした。

30周年記念商品「30th CELEBRATION」が発売されるのは、今年の9月16日の予定。これまでは日本で先行発売していたが、今回は世界同時発売となる。価格は1パック360円（税込）で、表面が光り輝く特別な仕様のキラカードの6枚入りという内容になっている。うち1枚はピカチュウのカードが封入される。30人のイラストレーターによって描かれたピカチュウのカードが30種類あるバリエーション豊富な点が魅力だ。

ファンにとっては朗報だが、SNSには「受注生産にしてほしい」「日本人でも買えるんですか」など不安の声が多く寄せられている。ポケモンカードでは転売が大きな問題となっており、買い占めによって購入できないのではと感じているファンは多いようだ。

実際、ポケモンカードをめぐってはトラブルが続出している。2025年に行われたマクドナルドのハッピーセットとのコラボレーションでは、ハンバーガーなどの商品が大量に店舗に放置された画像がSNSに投稿され話題となった。この問題を受け、同社が公式サイトで「転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません」などと注意喚起する事態にまで発展した。

また、今年1月には、発売前の商品がメルカリに出品されるトラブルが発生。投稿された画像にはコンビニチェーン店の店舗名が見えており、横流しの疑惑が浮上した。

相次ぐトラブルを受け、株式会社ポケモンは、5月21日にマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していることを発表した。対象は、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売としている。手順としては、「スマートフォンでマイナンバーカードのICチップを読み取り、プレイヤーズクラブのアカウントを認証する方式を予定」とのことだ。運用開始は今年8月頃を予定している。

社会現象と呼べるまでの広がりを見せているポケモンカード。世界的な人気を誇るコンテンツだけに注目度は高い。30周年記念商品はトラブルなく販売できるのか。そして、新たな転売対策は上手くいくのか。ファンだけではなく、多くの国民が注目している。