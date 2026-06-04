ハローキティの「ミニバッグ」や「キルティングポーチ」も！ 6月中旬発売の「ハローキティ付録」付き注目雑誌3選【注目の付録】
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
▼キティちゃんのトレードマーク！立体的なリボン型が大人可愛い
ハローキティの象徴であるリボンが、そのままぷっくりとしたバッグになりました。存在感のあるデザインながら、大人が持ってもおしゃれに決まる絶妙なクオリティに仕上がっています。
▼ストラップの取り外しで2WAYで使える！ポーチやバッグチャームにも
ショルダーストラップが付属しており、これ一つでお出かけ可能です。ストラップの片側は取り外しができるため、メインバッグに引っ掛けて大きめのバッグチャームのように使うこともできます。スマホやイヤホン、リップなどの必需品を可愛く持ち歩ける万能なサイズ感です。
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてきます。
▼ミラー仕様で便利！リンゴ柄のキルティングポーチ
今回の特別付録は、リンゴ柄のキルティング生地で仕上げたポーチです。サイズは縦11×横13×高さ3cmで、リップやパウダーなどを入れるのにぴったり。フラップの内側はミラー仕様になっており、手軽にメイク直しができる便利なアイテムに仕上がっています。
▼ハローキティの刺しゅう＆ぷっくりシールがかわいい
ポーチには麦わら帽子をかぶったハローキティの刺しゅうがほどこされ、リンネルオリジナルの世界観を演出してくれます。さらに、立体感のある「ぷっくりシール」もセットになっており、台紙サイズは縦9×横8cm。手帳やスマホ、小物などに貼って楽しめる、キティファンにはたまらない仕様です。
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
▼マチたっぷりでランチタイムに大活躍
今回の特別付録は、キャンバス風素材で仕上げたトートバッグです。サイズは高さ19×幅32×マチ12cmで、マチがしっかりあるのが特徴。お弁当や水筒もすっぽり収まり、毎日のランチタイムに大活躍してくれる実用的な一枚です。
▼リンネルオリジナル！麦わら帽子のハローキティ刺しゅう
夏らしく麦わら帽子をかぶり、ブルーのボーダーを着たハローキティはリンネルオリジナルのデザイン。フロントポケットには、この夏仕様のハローキティが刺しゅうであしらわれており、さりげなく主役級の存在感を放ちます。シンプルなコーデにも合わせやすく、キティファンならずとも手に入れたくなる仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
ハローキティの象徴であるリボンが、そのままぷっくりとしたバッグになりました。存在感のあるデザインながら、大人が持ってもおしゃれに決まる絶妙なクオリティに仕上がっています。
▼ストラップの取り外しで2WAYで使える！ポーチやバッグチャームにも
ショルダーストラップが付属しており、これ一つでお出かけ可能です。ストラップの片側は取り外しができるため、メインバッグに引っ掛けて大きめのバッグチャームのように使うこともできます。スマホやイヤホン、リップなどの必需品を可愛く持ち歩ける万能なサイズ感です。
『リンネル2026年8月号増刊』の「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてきます。
▼ミラー仕様で便利！リンゴ柄のキルティングポーチ
今回の特別付録は、リンゴ柄のキルティング生地で仕上げたポーチです。サイズは縦11×横13×高さ3cmで、リップやパウダーなどを入れるのにぴったり。フラップの内側はミラー仕様になっており、手軽にメイク直しができる便利なアイテムに仕上がっています。
▼ハローキティの刺しゅう＆ぷっくりシールがかわいい
ポーチには麦わら帽子をかぶったハローキティの刺しゅうがほどこされ、リンネルオリジナルの世界観を演出してくれます。さらに、立体感のある「ぷっくりシール」もセットになっており、台紙サイズは縦9×横8cm。手帳やスマホ、小物などに貼って楽しめる、キティファンにはたまらない仕様です。
『リンネル2026年8月号』の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
▼マチたっぷりでランチタイムに大活躍
今回の特別付録は、キャンバス風素材で仕上げたトートバッグです。サイズは高さ19×幅32×マチ12cmで、マチがしっかりあるのが特徴。お弁当や水筒もすっぽり収まり、毎日のランチタイムに大活躍してくれる実用的な一枚です。
▼リンネルオリジナル！麦わら帽子のハローキティ刺しゅう
夏らしく麦わら帽子をかぶり、ブルーのボーダーを着たハローキティはリンネルオリジナルのデザイン。フロントポケットには、この夏仕様のハローキティが刺しゅうであしらわれており、さりげなく主役級の存在感を放ちます。シンプルなコーデにも合わせやすく、キティファンならずとも手に入れたくなる仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)