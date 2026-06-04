日本戦直前で課題山積？　W杯初戦のオランダに母国で高まる危機感　格下相手の敗戦に伝説OBは辛辣意見「改善がされないならどんな相手にも負ける」

時折見せる鋭い攻撃は、迫力があったオランダ。しかし、その精度はどうにも欠けていた(C)Getty Images

本大会の幕開けを前に、精鋭軍団の緊張感が高まっている。

現地時間6月3日、オランダ代表は国内でアルジェリア代表と親善試合で対戦。ポゼッションで試合を優位に進めながら、枠内シュート6本と決め手を欠き、86分に失点を喫して0-1と接戦を落とした。

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FIFAランキング28位で、格下と見られていたアルジェリア（オランダは同7位）に本拠地で失態を演じたオランダ。この試合では、コディ・ガクポ（リバプール）やジャスティン・クライファート（ボーンマス）、ドニエル・マレン（ローマ）ら欧州トップリーグでプレーするタレントに加え、同代表最高得点記録（55）を保持するメンフィス・デパイ（コリンチャンス）を起用したが、多くの決定機は生み出せず。最後の最後まで相手の堅牢をこじ開けられなかった。

4月のエクアドル戦（1-1）に続いて、拙攻が響く形で勝てなかった。現地時間6月9日にはウズベキスタンとの大会前ラストマッチを予定しているが、チームを取り巻く雰囲気はどこか重い。

オランダの日刊紙『Telegraaf』は、このアルジェリア戦の内容について「開始15分で4-1ぐらいの大差になっても不思議ではなかった。しかし、それはオランダの素晴らしいプレーによるものではなく、主に相手が犯した多くのミスによるものだった」と分析。さらに「彼らは恥ずかしさに顔を赤らめながら、アメリカ行きの飛行機に乗り込むことになった。強いて良かった点を挙げるとすれば、怪我人が出なかったことだろう」とも皮肉った。