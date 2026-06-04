【今週末のキャンペーン情報5選】クリスピー・クリームのドーナツプレゼント、セブンの無料クーポン…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
クリスピー・クリーム・ドーナツでは、6月5日のドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」、および日本上陸20周年を記念して、商品を1点以上購入した人に「オリジナル・グレーズド」を1つプレゼントするキャンペーンを実施します。全店合計2万個の数量限定です。
また、東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店の3店舗では、13時〜15時の時間限定で「できたてオリグレ」が1つプレゼントされます。
※開催期間：2026年6月5日 各店オープン時間から（なくなり次第終了）
※催事、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店は除く。
※東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店ではオープン時間からのドーナツ配布は行いません。
※当日は東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店を除き、一部店舗で実施しているモーニングサービスの販売が休止となります。詳しくはクリスピー・クリーム・ドーナツの公式Webサイトをご確認ください。
セブン‐イレブンでは、6月の毎週土曜日にセブン‐イレブンアプリ会員を対象として、人気のお菓子が無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」を配信します。
今週末の対象商品は「おやつカルパス ジューシーフランク味」（1個）です。クーポンは毎週金曜日23時59分までにアプリ会員へ登録している人に配信されます。
※クーポン利用期間：2026年6月6日〜6月7日
※対象商品は週ごとに異なります。他の味の商品は対象外です。詳しくはセブン‐イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
ユニクロは「RE.UNIQLO 古着プロジェクト」の一環として、新宿三丁目店で古着の販売を開始します。古着はユニクロ独自の基準で厳選され、プロによる洗濯と全品検針を済ませた状態のもの。
Tシャツが500円、シャツが790円〜、スウェットやボトムスが990円などでお手頃に購入できます。
※販売開始日：2026年6月5日〜
※取り扱いは指定の限定店舗のみとなります。詳しくはユニクロの公式Webサイトをご確認ください。
ラーメン魁力屋では、創業21周年を記念した「創業感謝祭」を開催します。店内飲食でラーメンを1杯注文すると、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券が1枚プレゼントされます。
※創業感謝祭実施期間：2026年6月5日〜6月7日
※クーポンの使用期間：2026年6月8日〜6月30日
※無料クーポンの引き換え、そして使用にはラーメン魁力屋公式アプリのダウンロードと会員登録が必要
※お子さまラーメン、お子さまセット、テイクアウト・デリバリーはクーポンの対象外となります。詳しくはラーメン魁力屋の公式Webサイトをご確認ください。
ミニストップでは、果実氷シリーズ初となるゴールデンキウイを使用した新商品「ハロハロ 果実氷ゴールデンキウイ」の発売にあわせて、ミニストップアプリにて同商品が30円引きになるクーポンを配信します。
さらに、ミニストップアプリでのモバイルオーダー限定では、100円引きのクーポンが利用でき、よりお得に楽しむことができます。
※ミニストップアプリクーポン利用期間：2026年6月5日〜6月18日
※ミニストップアプリのモバイルオーダークーポン：2026年6月5日〜6月7日／6月12日〜6月14日
※クーポンの使用にはミニストップアプリへの登録、取得、レジでの提示（モバイルオーダーの場合は注文）が必要です。詳しくはミニストップの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
1：クリスピー・クリーム・ドーナツ
クリスピー・クリーム・ドーナツでは、6月5日のドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」、および日本上陸20周年を記念して、商品を1点以上購入した人に「オリジナル・グレーズド」を1つプレゼントするキャンペーンを実施します。全店合計2万個の数量限定です。
※開催期間：2026年6月5日 各店オープン時間から（なくなり次第終了）
※催事、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店は除く。
※東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店ではオープン時間からのドーナツ配布は行いません。
※当日は東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店を除き、一部店舗で実施しているモーニングサービスの販売が休止となります。詳しくはクリスピー・クリーム・ドーナツの公式Webサイトをご確認ください。
2：セブン‐イレブン
セブン‐イレブンでは、6月の毎週土曜日にセブン‐イレブンアプリ会員を対象として、人気のお菓子が無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」を配信します。
今週末の対象商品は「おやつカルパス ジューシーフランク味」（1個）です。クーポンは毎週金曜日23時59分までにアプリ会員へ登録している人に配信されます。
※クーポン利用期間：2026年6月6日〜6月7日
※対象商品は週ごとに異なります。他の味の商品は対象外です。詳しくはセブン‐イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
3：ユニクロ
ユニクロは「RE.UNIQLO 古着プロジェクト」の一環として、新宿三丁目店で古着の販売を開始します。古着はユニクロ独自の基準で厳選され、プロによる洗濯と全品検針を済ませた状態のもの。
Tシャツが500円、シャツが790円〜、スウェットやボトムスが990円などでお手頃に購入できます。
※販売開始日：2026年6月5日〜
※取り扱いは指定の限定店舗のみとなります。詳しくはユニクロの公式Webサイトをご確認ください。
4：ラーメン魁力屋
ラーメン魁力屋では、創業21周年を記念した「創業感謝祭」を開催します。店内飲食でラーメンを1杯注文すると、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券が1枚プレゼントされます。
※創業感謝祭実施期間：2026年6月5日〜6月7日
※クーポンの使用期間：2026年6月8日〜6月30日
※無料クーポンの引き換え、そして使用にはラーメン魁力屋公式アプリのダウンロードと会員登録が必要
※お子さまラーメン、お子さまセット、テイクアウト・デリバリーはクーポンの対象外となります。詳しくはラーメン魁力屋の公式Webサイトをご確認ください。
5：ミニストップ
ミニストップでは、果実氷シリーズ初となるゴールデンキウイを使用した新商品「ハロハロ 果実氷ゴールデンキウイ」の発売にあわせて、ミニストップアプリにて同商品が30円引きになるクーポンを配信します。
さらに、ミニストップアプリでのモバイルオーダー限定では、100円引きのクーポンが利用でき、よりお得に楽しむことができます。
※ミニストップアプリクーポン利用期間：2026年6月5日〜6月18日
※ミニストップアプリのモバイルオーダークーポン：2026年6月5日〜6月7日／6月12日〜6月14日
※クーポンの使用にはミニストップアプリへの登録、取得、レジでの提示（モバイルオーダーの場合は注文）が必要です。詳しくはミニストップの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)