アウトドア・スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「Alpen Outdoors」から、最高レベルの保冷性能と軽量性を両立した「軽量真空断熱6面クーラー30」を6月19日に販売を開始する。

アルペンアウトドアーズは、夏場のキャンプをより快適に楽しむための選択肢として、ハードクーラーを凌駕する保冷性能を追求しながら、女性でも手軽に扱える軽量設計と、手に入れやすい価格帯を両立した製品を開発した。

クーラーボックスの全6面に真空断熱パネルを採用。外部からの熱を徹底的に遮断することで、試験では氷が溶けきるまでに約149.5時間（6日間）という驚異的な記録を達成した。外気温35℃という過酷な条件下でも72時間氷を維持できるため、連泊のキャンプでも最後まで冷たさを逃がさない。

なお、容量に対して40％の氷を入れ、テスト環境温度「30℃：9時間」「20℃：15時間」の繰り返しで149.5時間後に氷の消滅を確認している。

従来の高性能ハードクーラーは、保冷力を高めるために断熱材を厚くする必要があり、その分大きく重くなるのが常識だった。

同製品は、極めて薄く、かつ断熱効率に優れた「真空断熱パネル」を全6面に配置することで、壁面の厚みを抑えながら圧倒的な保冷力を確保。これによって、保冷性能を犠牲にすることなく、重量わずか2.3kgという軽量設計を実現した。

サイドにハンドルを装備しているため、持ち運びはもちろん、重くなりがちな積み込み時も車のトランクから引き出しやすい設計となっている。キャンプサイトへの移動から撤収まで、ユーザーのストレスを軽減する。

［小売価格］1万9990円（税込）

［発売日］6月19日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp