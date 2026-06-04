婚約者の幸せのため、婚約解消を申し出たのに拒まれた!? 勘違いから始めた彼の理想の花嫁探しに奔走するも裏目に出まくる、すれ違いラブストーリー！【書評】
【漫画】本編を読む
『『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります』（雨宮皐季：漫画、西根羽南：原作/キルタイムコミュニケーション）は、結婚相手の幸せのために身を引こうとする鈍感女性を描いたラブストーリーだ。
主人公、セアラ・エリオット子爵令嬢は、10年間ギルバート・ノーマン公爵令息と婚約関係にある。しかし彼の冷たい態度や、ほかの女性と親しげにする姿を見て、「彼から愛されていない」「自分はふさわしくない」と思い、愛してはいるものの婚約解消を申し出る。ところが、この申し出はギルバートからなぜかあっさりと拒否されてしまう。そこでセアラは、ギルバートが新しい婚約者を見つけるのが難しいからだと勘違いし、彼にふさわしい「理想の花嫁」を探し始める。
婚約破棄を目指しているはずなのに、なぜか以前よりも関係が深まっていく……。そんなすれ違い続けるふたりの関係はこれからどうなるのか。2026年5月14日発売の第2巻が見逃せない。
文＝つぼ子