東大卒コンビ・無尽蔵のコラム連載「尽き無い思考」／第39回(野尻)「『思想強い』って何？ 〜お笑いのノンポリ化について〜」

東大卒コンビ・無尽蔵のコラム連載「尽き無い思考」／第39回(野尻)「『思想強い』って何？ 〜お笑いのノンポリ化について〜」