キンプリ永瀬廉、一時期家に20本以上あった物とは「友達を家に呼んだりとかする人ならあるある」
【モデルプレス＝2026/06/04】King ＆ Princeの永瀬廉が6月3日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。家に20本以上あったという物を明かした。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
雨の話題の中で「僕ん家傘1本もないんですよ、こう見えて」と切り出した永瀬。「友達を家に呼んだりとかする人ならあるあるやけど、雨の日に呼ぶとみんな俺ん家に傘忘れていく。だから傘1本も持ってなくても一時期20本ぐらいあった、みんなのビニール傘」と自宅に傘が20本もあったことを明かし、「俺こんな傘あったっけなみたいな。コンビニぐらいあるから」と笑いを誘った。
そして、「『今日傘忘れていったやろ』って送ったら、友だちも『また次家行ったとき持って帰るわ』って言って、次家来たら忘れていく」と話し、「なんなんやろな、傘ってすっごい忘れていくよな、みんな」と苦笑い。「『取り行くわ』って言われてこっちも捨てづらいやん。友達のやしまだ取っとこってなって2、30本あって、もういいやって捨てました」とその後を語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉「友達を家に呼んだりとかする人あるある」を明かす
雨の話題の中で「僕ん家傘1本もないんですよ、こう見えて」と切り出した永瀬。「友達を家に呼んだりとかする人ならあるあるやけど、雨の日に呼ぶとみんな俺ん家に傘忘れていく。だから傘1本も持ってなくても一時期20本ぐらいあった、みんなのビニール傘」と自宅に傘が20本もあったことを明かし、「俺こんな傘あったっけなみたいな。コンビニぐらいあるから」と笑いを誘った。
◆永瀬廉「家に2，30本」あった物とは
そして、「『今日傘忘れていったやろ』って送ったら、友だちも『また次家行ったとき持って帰るわ』って言って、次家来たら忘れていく」と話し、「なんなんやろな、傘ってすっごい忘れていくよな、みんな」と苦笑い。「『取り行くわ』って言われてこっちも捨てづらいやん。友達のやしまだ取っとこってなって2、30本あって、もういいやって捨てました」とその後を語った。（modelpress編集部）
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