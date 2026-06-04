＝LOVE大谷映美里、抜群のスタイル際立つ“闇落ちウサギ衣装”姿に絶賛の声「アニメのキャラみたい」「可愛くて最高」
【モデルプレス＝2026/06/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月3日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「どうなってるのこの衣装」スタイル際立つ“闇落ちウサギ衣装”
大谷は「9ヶ月ぶりのラヴィット！ありがとうございます」とつづり、6月2日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演したことを報告。「ラッピーリスペクトで闇落ちウサギ衣装」と記し、スタジオで撮影された衣装ショットを披露した。
ブルーグレーを基調に、ボリューム感のあるアームカバーやレッグウォーマー風のデザインのボトムスを合わせた個性的な衣装で、ショート丈のビスチェとボトムスからは、引き締まったウエストとすらりとした脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「どうなってるのこの衣装」「抜群のビジュアル」「アニメのキャラクターみたい」「遊び心あって似合ってる」「闇落ちうさぎ、可愛くて最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「どうなってるのこの衣装」スタイル際立つ“闇落ちウサギ衣装”
◆大谷映美里、闇落ちウサギ衣装で美脚＆美ウエストちらり
大谷は「9ヶ月ぶりのラヴィット！ありがとうございます」とつづり、6月2日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演したことを報告。「ラッピーリスペクトで闇落ちウサギ衣装」と記し、スタジオで撮影された衣装ショットを披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「どうなってるのこの衣装」「抜群のビジュアル」「アニメのキャラクターみたい」「遊び心あって似合ってる」「闇落ちうさぎ、可愛くて最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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