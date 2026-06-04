山本美月、GOフェス参加のオフショット公開「オーラ隠せてない」「ポケモン愛が伝わる」
【モデルプレス＝2026/06/04】女優の山本美月が6月4日までに自身のInstagramを更新。イベントに参加した際の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳大河女優「オーラ隠せてない」人混みの中フェス参加
山本は「Go フェスお疲れ様でしたー！私は父と母と参戦。日焼け熱中症対策もしっかりと」とつづり、5月29日から6月1日にかけて行われた「Pokémon GO Fest」に参加した際の写真を複数枚投稿。アーケードの下で自撮りをしたり、大人気ポケモンキャラクターのミミッキュと一緒に記念写真を撮ったりとイベントを満喫している。帽子やサングラスを付け、ピカチュウの描かれたTシャツの中に黒いインナーを着用し、万全な日焼け対策した姿を公開している。
この投稿に「GOフェスいたんですか！？」「オーラ隠せてない」「会いたかった」「フェス参加お疲れ様でした」「もはや誰か分からない」「熱中症対策もバッチリ」「ポケモン愛が伝わります」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳大河女優「オーラ隠せてない」人混みの中フェス参加
◆山本美月、GOフェス参加のソロショット公開
山本は「Go フェスお疲れ様でしたー！私は父と母と参戦。日焼け熱中症対策もしっかりと」とつづり、5月29日から6月1日にかけて行われた「Pokémon GO Fest」に参加した際の写真を複数枚投稿。アーケードの下で自撮りをしたり、大人気ポケモンキャラクターのミミッキュと一緒に記念写真を撮ったりとイベントを満喫している。帽子やサングラスを付け、ピカチュウの描かれたTシャツの中に黒いインナーを着用し、万全な日焼け対策した姿を公開している。
◆山本美月の投稿に反響
この投稿に「GOフェスいたんですか！？」「オーラ隠せてない」「会いたかった」「フェス参加お疲れ様でした」「もはや誰か分からない」「熱中症対策もバッチリ」「ポケモン愛が伝わります」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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