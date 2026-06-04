DMM通販にて、プラモデルやおもちゃがお得に買える「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」を開催している。キャンペーン期間は6月30日15時まで。

本キャンペーンは、プラモデルやフィギュア、トイガン、鉄道模型、ラジコンなどのホビー商品を対象にしたキャンペーンで、対象商品を購入すると最大50%分のポイントが還元される内容となっている。

対象商品には、BANDAI SPIRITSのガンプラ「HGオリジン 1/144 RX-78-02 ガンダム（GUNDAM THE ORIGIN版）」「HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム」や美少女プラモ「30MS 櫻木真乃」のほか、コトブキヤのプラモデル「PUNI☆MOFU シャオ」「BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW」、グッドスマイルカンパニーのプラモデル「MODEROID エステバリス0G戦フレーム」「PLAMATEA カズマ 第二形態」、タカラトミーのプラモデル「MV-01 斬山碧 ＆ ブレードライガー」、スケールフィギュア「カオミン イラスト『南條蒼』」がラインナップ。

またプラモデルやフィギュア以外にも、トイガン、鉄道模型、ミニカー、ラジコンなどの様々な商品も対象となっているほか、本キャンペーン限定のお得なセット商品「ジークアクスセット」「RMZセット」「アマコアセット2」「30MLよくばりセット」も販売している。

なお今回のキャンペーンで付与されるポイントは、使用期限が発行日翌月までのDMM通販限定ポイントであるほか、指定の支払い方法（クレジットカード/PayPay/DMM通販限定ポイント）で購入した場合にポイントが付与される。

「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」対象商品（一部抜粋）

「HGオリジン 1/144 RX-78-02 ガンダム（GUNDAM THE ORIGIN版）」

「HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム」

「30MS 櫻木真乃」

「PUNI☆MOFU シャオ」

「BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW」

「MODEROID エステバリス0G戦フレーム」

「PLAMATEA カズマ 第二形態」

「MV-01 斬山碧 ＆ ブレードライガー」

「カオミン イラスト『南條蒼』 1/6スケール 塗装済み完成品フィギュア」

(C)創通・サンライズ

THE IDOLM@STER (TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C)Production I.G/ナデシコ製作委員会・テレビ東京

(C)サンライズ

(C)カオミン