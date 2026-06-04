「いちご100％」より「西野つかさ」の座り姿フィギュアがタイトーのプライズに登場
【いちご100％ Desktop Cute 西野つかさ】 6月3日 公開
タイトーは、プライズ賞品「Desktop Cute」より「いちご100％」に登場する「西野つかさ」を発売すると6月3日に発表した。
本製品は座り姿のフィギュアでキャラクターを表現する「Desktop Cute」シリーズで「西野つかさ」を再現したフィギュア。手にいちごを持ち、スカートの上などにも散らされた4つのいちごは本編でのヒロインを描いているように取れる。
ベストの生地感や服それぞれのしわ表現にこだわりを感じさせ、彩色もシンプルながら美しい。4月に「東城綾」も発表されており、2人を並べて飾れる日は近そうだ。
【速報‼】ラブコメ名作漫画『#いちご100％』から、#西野つかさ がDesktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより制服姿で登場決定❣#東条綾 に続き、見えないところまでこだわって作りました❣🍓🍓- タイトートイズ (@Taito_Toys) June 3, 2026
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
続報をお楽しみに！✨ pic.twitter.com/QHlISJDUrA
(C)河下水希／集英社